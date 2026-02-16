Luis Enrique minimiza el ruido antes del duelo Mónaco vs. Paris Saint Germain

Luis Enrique bajó el tono a la polémica tras la derrota en Rennes, defendió la mentalidad del PSG y confió en que su equipo recuperará la eficacia antes de visitar al Mónaco.

A un día de enfrentar al Mónaco en el estadio Louis-II, por el partido de ida del repechaje de la Liga de Campeones, el entrenador del PSG dejó claro que no le inquieta la agitación generada tras la caída ante Rennes y las declaraciones de Ousmane Dembélé. “Alrededor del PSG siempre hay mucho ruido, hay que aceptarlo”, afirmó.

Luis Enrique insistió en que no se puede reducir el análisis a dos nombres propios, pese a que el foco esté puesto en los laterales. El PSG cuenta con Achraf Hakimi y Nuno Mendes; el Mónaco, con Vanderson y Caio Henrique. Para el técnico español, hay muchos otros futbolistas de calidad en ambos equipos y el plan no cambiará. Incluso anticipó que el partido puede parecerse al de hace algunos meses. La mentalidad es la misma: ir a ganar.

Luis Enrique Foto: AFP

Sobre el estado anímico, defendió el rendimiento reciente. Recordó que frente al OM marcaron cinco goles y que ante Rennes generaron un número de ocasiones similar, aunque solo concretaron una y pagaron la eficacia del rival. “Comenzamos la verdadera Champions League. Estamos motivados”, señaló.



También abordó la falta de contundencia. Explicó que el año pasado iniciaron la competición con el mismo problema, pero que el volumen de ocasiones creadas demuestra superioridad. Está convencido de que pueden recuperar la eficacia.

Entre las lesiones de Chevalier y Donnarumma, y antecedentes como el episodio de Mbappé en 2024, el Louis-II ha dejado episodios movidos. Con una sonrisa, cerró con ironía: “Quizás podamos jugar sin portero, ningún portero quiere jugar aquí”.