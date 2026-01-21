Luis Enrique estalla tras la derrota del PSG ante el Sporting en Champions League

Tras el doblete de Luis Javier Suárez, que le otorgó la victoria al Sporting de Lisboa sobre el París Saint-Germain, en rueda de prensa el técnico del PSG, Luis Enrique, dio duras declaraciones al respecto.

El español, visiblemente molesto, adujo que el PSG había perdido “porque el fútbol es un deporte de mierd*”. En la misma línea, indicó que “el resultado es decepcionante, es injusto, es una pena, porque solo he visto a un equipo en todo el partido”.

En el partido en mención, el Paris Saint-Germain tuvo una posesión del 75 % del balón frente a un 25 % del Sporting de Lisboa. La portería del equipo parisino atajó 2 disparos, mientras que la del equipo local atajó 5 balones. En lo que respecta a los tiros, el total del equipo del técnico español fue de 28, mientras que el equipo de Suárez realizó 10.

Temporalmente, el Paris Saint-Germain se ubica quinto en la tabla de clasificaciones de la UEFA Champions League, un puesto por delante del Sporting de Lisboa, que es sexto.



¿Cuándo jugará el PSG?

El próximo partido del PSG será este viernes, 23 de enero, frente al Auxerre, equipo del sureste de Francia, por la Ligue 1.

