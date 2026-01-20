Doblete de Luis Javier Suárez acerca al Sporting de Lisboa a los octavos de la Champions

El delantero colombiano Luis Javier Suárez sigue conectado con el gol. Este martes, 20 de enero, celebró por duplicado en el partido del Sporting Lisboa contra el PSG por la séptima fecha de la fase regular de la UEFA Champions League.

El primer gol de Suárez fue en el minuto 74 y el segundo en el minuto 90, tantos que podrían inscribir de manera directa al Sporting de Lisboa en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Luis Javier Suárez Foto: AFP

Goles de Suárez ante el PSG

En Lisboa, el Sporting recibió al Paris Saint Germain de Francia, partido que ganó 2-1 con un doblete del futbolista de la Selección Colombia, Luis Javier Suárez. Por parte del PSG, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia marcó el gol en el minuto 79.

Suárez aprovechó un rebote dentro del área para perfilarse y rematar con derecha para poner a celebrar a los miles de hinchas que veían la victoria parcial ante el actual campeón de la Champions.



¡GOL AL VIGENTE CAMPEÓN! El colombiano Luis Suárez tuvo suerte tras un rebote, definió muy bien y marcó el 1-0 de Sporting CP vs. PSG en Portugal.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/jbn1FguXn9 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 20, 2026

Luego, tras el empate del equipo dirigido por Luis Enrique y cuando todo parecía que iba a terminar igualado 1-1, el colombiano aprovechó el balón que intentó despejar el arquero del PSG y con su cabeza puso la pelota al lado del poste derecho, inatajable, para aumentar el marcador al 2-1.

¡¡BIEN DE GOLEADOR!! EL COLOMBIANO LUIS SUÁREZ CAPTURÓ UN REBOTE Y, DE CABEZA, FIRMÓ EL 2-1 AGÓNICO DE SPORTING CP VS. PSG.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/YoTwjjjII8 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 20, 2026

Estadísticas de Luis Suárez

Este es el sexto partido jugado por Suárez en esta importante competición, en la que ha marcado tres goles y ha dado una asistencia. De hecho, la última asistencia de gol del número 97 fue en la liga portuguesa de fútbol, el pasado 16 de enero, en el partido del Sporting contra el Casa Pia, también de Lisboa.

La próxima y última jornada de esta competencia de clubes será el miércoles 28 de enero a las 3:00 de la tarde, hora de Colombia. En esa fecha, el Sporting jugará como visitante contra el Athletic de Madrid y el PSG enfrentará, ese mismo miércoles 28, al Newcastle en el Parc des Princes.

