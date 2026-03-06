MOE tiene alertas por posibles casos de presión laboral a votantes en varias regiones del país

La Misión de Observación Electoral (MOE) encendió las alarmas por reportes de presunta presión laboral a votantes en algunas zonas del país durante el actual proceso electoral. La directora de la organización, Alejandra Barrios, aseguró que estos casos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades.

Durante una entrevista en el programa Recap Blu de Blu Radio, la directora de la MOE explicó que este tipo de denuncias corresponden a uno de los delitos electorales que más preocupa a las organizaciones de vigilancia electoral.

“Otro delito tiene que ver con la coacción laboral. Nos llamó mucho la atención el caso de San José del Guaviare, también el departamento de La Guajira y San José de Aguadas en Caldas, donde hay reportes relacionados con presión”, afirmó Barrios.

La experta explicó que la información recopilada por la MOE sobre estos posibles hechos ya fue trasladada a las autoridades competentes para su verificación. “Toda esta información ha sido entregada a las autoridades”, agregó la directora de la organización.



Barrios señaló que, además de las denuncias por presión laboral, el proceso electoral enfrenta otros retos logísticos que podrían influir en el desarrollo del escrutinio. Uno de ellos es el aumento considerable en el número de testigos electorales acreditados por campañas y partidos.

Según explicó, en comparación con elecciones anteriores el número de testigos creció de manera significativa. Hace cuatro años había cerca de 200.000, mientras que en esta ocasión la cifra supera el millón solo para las elecciones al Congreso.

Este incremento, indicó Barrios, podría impactar la duración del proceso de conteo de votos, ya que muchos de estos testigos han recibido instrucciones de revisar detalladamente el escrutinio y solicitar verificaciones cuando detecten inconsistencias.

“El tiempo va a depender de los testigos electorales cuando empiecen el escrutinio”, señaló la directora de la MOE, quien advirtió que las solicitudes de reconteo podrían prolongar la revisión de los resultados.

La funcionaria también explicó que los testigos electorales tienen la posibilidad de presentar reclamaciones durante el conteo, pero estas deben estar debidamente justificadas. Entre los motivos válidos están diferencias entre el número de votantes y el total de sufragios, errores en el registro del formulario E-14 o irregularidades en la exhibición de los votos.

Finalmente, Barrios mencionó que las condiciones climáticas también han generado ajustes en algunos puestos de votación. Según informó, hasta mitad de semana se habían trasladado 19 mesas en el departamento de Córdoba debido a las lluvias, aunque la MOE espera que la cifra no supere los 25 cambios en total.