En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
Debate Consulta de las Soluciones
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / En un mes, 15 municipios más entraron en riesgo electoral por violencia o fraude: MOE

En un mes, 15 municipios más entraron en riesgo electoral por violencia o fraude: MOE

En el análisis departamental, Cauca y Antioquia encabezan la lista con 21 y 20 municipios en riesgo, respectivamente.

Publicidad

Publicidad

Publicidad