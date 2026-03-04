En vivo
Política

Consejo de Estado evaluará solicitud de pérdida de investidura para Santiago Osorio por inasistencia

El demandante adjuntó las pruebas de las sesiones plenarias a las que el representante a la Cámara Santiago Giraldo no habría ido y no habría entregado ninguna justificación para su ausencia.

