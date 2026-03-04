Consejo de Estado evaluará solicitud de pérdida de investidura para Santiago Osorio por inasistencia

El Consejo de Estado aceptó una solicitud con la cual se busca que se decrete la pérdida de investidura del representante a la Cámara por el departamento de Caldas Santiago Osorio. Las razones que argumenta el demandante es que el congresista se habría ausentado en más de seis sesiones plenarias en las que se discutieron proyectos de ley o se realizaron debates de moción de censura.

"Como sustento de su solicitud, la parte actora sostuvo que durante las legislaturas que tuvieron lugar en los años 2023, 2024 y 2025 el señor Osorio Marín no asistió, de forma injustificada, a más de seis (6) sesiones de la Plenaria de la Cámara de Representantes. Adicionalmente, aseguró que los reportes que le fueron suministrados por la Cámara evidencian que el señor Osorio Marín se ausentó al momento de las votaciones, de manera que en la plenarias celebradas de febrero a diciembre de dos mil veintitrés (2023) el demandado no ejerció el derecho al voto en 160 oportunidades, en el año dos mil veinticuatro (2024) se abstuvo de votar en 348 ocasiones", explica el Consejo de Estado.

representante Santiago Osorio Foto: Instagram

Para el demandante el congresista incumplió con su deber de asistir a las sesiones, pues no habría presentado excusa o justificación para no ir. El Consejo de Estado recibió los soportes aportados con la solicitud de pérdida de investidura y ahora se va a evaluar el tema de fondo.

"PRIMERO: ADMITIR la solicitud de pérdida de investidura formulada por el ciudadano Cristian Fernando Muñoz Buitrago, en contra del Congresista Santiago Osorio Marín. SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente esta providencia al señor Santiago Osorio Marín, con la entrega de la solicitud, su corrección y sus anexos", señaló el Consejo de Estado en su decisión.