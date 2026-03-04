Nacional vs. Millonarios por la Sudamericana: 4 de marzo de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 4 de marzo de 2026:
- El ciclista colombiano Santiago Buitrago se coronó campeón del Trofeo Laigueglia, tras imponerse en territorio italiano y sumar un nuevo título internacional a su palmarés.
- Esta noche, Atlético Nacional y Millonarios FC se enfrentan por la fase preliminar de la Copa Sudamericana, en un duelo clave que se disputará desde las 7:30 de la noche.
- El exentrenador del Junior de Barranquilla César Farías explicó qué sucedió con su expulsión en la Copa Libertadores tras decisión del árbitro colombiano Wilmar Roldán.
- El futbolista colombiano Julián Millán habló sobre su llegada al Fluminense, club al que se suma tras su paso por Nacional de Montevideo, y aseguró que asume el reto con ilusión y responsabilidad.
Escuche el programa completo aquí: