Nacional vs. Millonarios por la Sudamericana: 4 de marzo de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 4 de marzo de 2026:



El ciclista colombiano Santiago Buitrago se coronó campeón del Trofeo Laigueglia , tras imponerse en territorio italiano y sumar un nuevo título internacional a su palmarés.

Esta noche, Atlético Nacional y Millonarios FC se enfrentan por la fase preliminar de la Copa Sudamericana, en un duelo clave que se disputará desde las 7:30 de la noche.

El exentrenador del Junior de Barranquilla César Farías explicó qué sucedió con su expulsión en la Copa Libertadores tras decisión del árbitro colombiano Wilmar Roldán.

El futbolista colombiano Julián Millán habló sobre su llegada al Fluminense, club al que se suma tras su paso por Nacional de Montevideo, y aseguró que asume el reto con ilusión y responsabilidad.

