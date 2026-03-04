En vivo
Habría retrasos en pago de pensiones a extrabajadores de Ferrocarriles y San Juan de Dios

El Fondo de Pasivo Social adelanta diferentes gestiones administrativas, financieras y jurídicas ante el MinHacienda y Crédito Público para superar la contingencia y restablecer operaciones.

