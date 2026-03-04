En vivo
Registrador abre la puerta a auditoría forense sobre el proceso electoral luego del escrutinio

Esto, a propósito de la alocución del presidente Petro en la que volvió a cuestionar los softwares para el conteo de votos y pidió vigilancia a través de testigos electorales que impugnen las mesas.

Misión de Observación Electoral de la OEA se reunión con la Registraduría
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 4 de mar, 2026

