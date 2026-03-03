Petro pide impugnar mesas para "más claridad" en las elecciones del 8 de marzo

El presidente Gustavo Petro realizó este martes una alocución sobre las elecciones del 8 de marzo. En medio de su discurso se refirió a las dudas que tiene sobre el software para los comicios e insistió en los testigos electorales para evitar un supuesto fraude, sugiriendo que las mesas de votación deben ser impugnadas.

“Si una mesa no es impugnada queda válido el preconteo, es decir lo que dijo la empresa privada que hubo en esa mesa, pero si se impugna,son los jueces de las comisiones escrutadoras los que van a abrir las urnas y contarán los votos para ratificar si lo dicho es cierto. Entre más mesas impugnadas más claridad”, dijo.

Cabe mencionar que el preconteo no lo hacen empresas privadas, sino los jurados de votación que son ciudadanos seleccionados para desempeñar esa labor. No es ilegal, pero tampoco tiene un valor jurídico, simplemente es utilizado para que la opinión pública conozca el conteo de forma más rápida. Lo que sí tiene valor jurídico es el escrutinio a cargo de comisiones en las que hay jueces y notarios.

Elecciones 2026. Foto: AFP.

El presidente está insinuando que deberían impugnarse las mesas para mayor claridad sin embargo, al ser 125.000 en todo el país, esto retrasaria significativamente los procesos pero además es algo que solo se hace cuando hay indicios claros de irregularidades, no ante la sospecha o prevención.



Durante su intervención, el mandatario también advirtió que perseguirán a los compradores de votos y habló de una nueva herramienta para identificarlos el día de las elecciones. Además, informó que han aparecido 14 hechos de este tipo en todo el país y una serie de capturas en los departamentos de Antioquia, Sucre, Magdalena, Meta, Cauca y ahora en La Guajira.

“Le solicito a la UIAF, dado que ahora hemos pasado a métodos modernos de compra del voto como las transacciones financieras en línea, hacer las investigaciones en la Unidad de análisis financiera del Minhacienda que trasladadas a la Fiscalía indiquen de qué lugares, celulares y personas se están transmitiendo dineros multitudinarios el día de las elecciones. Este nuevo sistema es detectable”, concluyó