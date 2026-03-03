En vivo
Petro pide impugnar mesas para "más claridad" en las elecciones del 8 de marzo

Cabe mencionar que el preconteo no lo hacen empresas privadas, sino los jurados de votación que son ciudadanos seleccionados para desempeñar esa labor.

Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro durante alocución sobre el salario mínimo
Foto: Presidencia de la República
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 3 de mar, 2026

