Resultado de la Lotería de la Cruz Roja, último sorteo y secos hoy martes 3 de marzo de 2026

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó en la noche del martes 3 de marzo de 2026 su sorteo número 3142, una jornada que mantuvo la expectativa de miles de jugadores en todo el país.

En esta edición estuvo en juego un premio mayor de $10.000 millones, acompañado de una amplia lista de premios secos y aproximaciones que ampliaron las oportunidades de ganar.



Premio mayor – 3 de marzo de 2026

El número ganador del premio mayor fue: . Este resultado corresponde exclusivamente al sorteo realizado el martes 3 de marzo de 2026 y es el único válido para efectos de verificación y pago de premios.

De acuerdo con el Decreto 2975 de 2004, el plazo máximo para reclamar un premio es de 30 días calendario contados a partir de la fecha del sorteo, siempre presentando el billete original.



Premios secos – Sorteo 3142

Además del premio mayor, el plan de premios incluyó múltiples secos distribuidos en diferentes categorías:

Se recomienda comparar cuidadosamente número y serie con la imagen oficial publicada por la entidad para confirmar cualquier premio.



¿Cuándo y dónde se juega la Lotería de la Cruz Roja?

La Lotería de la Cruz Roja se realiza todos los martes entre las 10:30 p. m. y 11:00 p. m., con transmisión en vivo por Canal Uno.



Los resultados oficiales también pueden consultarse a través de:



El sitio web oficial

Redes sociales verificadas

Línea telefónica: (1) 311 54 32, opción 0 o extensión 100

¿Cómo reclamar un premio?

Para cobrar un premio es obligatorio:



Presentar el billete o fracción original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Presentar la cédula de ciudadanía (para premio mayor y premios secos).

Las aproximaciones pueden cobrarse con vendedores o distribuidores autorizados, o directamente en las oficinas ubicadas en la Avenida Carrera 68 No. 68 B-31.

El premio mayor se paga exclusivamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.



Descuentos de ley aplicados al premio mayor

En caso de resultar ganador del premio mayor de $10.000 millones, se aplican los siguientes descuentos:



17 % de impuesto a ganadores: $1.190 millones.

$1.190 millones. 20 % de retención en la fuente, calculada sobre la base de 48 UVT, según el valor vigente definido por la DIAN.

Después de aplicar estos descuentos, el valor neto aproximado que recibiría el ganador sería de $4.648 millones.



Recomendación final

La recomendación para todos los jugadores es verificar la información únicamente a través de los canales oficiales, revisar cuidadosamente el número y la serie del billete y respetar los plazos establecidos por la ley para realizar el trámite de cobro.

Consultar fuentes oficiales y actuar dentro del tiempo establecido es clave para asegurar el pago oportuno de cualquier premio obtenido.