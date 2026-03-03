Juzgado admite tutela por denuncia sobre fallas en sede de MinTrabajo en el Valle del Cauca

Recientemente, el Juzgado Tercero Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento del Circuito de Cali admitió la acción de tutela interpuesta por uno de los sindicatos del Ministerio del Trabajo, que exige acciones inmediatas respecto a algunas fallas en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la sede del Ministerio en la capital vallecaucana.

La denuncia la hizo el Sindicato de Trabajadores Defensores del Mérito, Sintramérito, que evidenció las condiciones actuales de los elementos del plan de emergencias dentro de la sede ubicada en la Avenida 3 Norte #23 AN – 02, en el norte de Cali.

Entre los hallazgos se encuentran el averío de la alarma y luces de emergencia, también de los rociadores contra incendios, extintores vencidos, la falta de botiquines completamente equipados y falta de señalización adecuada del punto de encuentro en caso de evacuación.

"Resulta paradójico que, en este caso, el Empleador sea el Ministerio de Trabajo, cuya función como entidad es, entre otras, formular, adoptar y orientar las políticas públicas para el trabajo, garantizando el derecho al trabajo decente, y la protección de los derechos de los trabajadores, pero que al momento de ceñirse a esa misma ley que promulga y defiende, se convierta en un trasgresor de aquello en lo que es garante y referente", señala Sintramérito en el documento.



En la tutela también se advierte una serie de riesgos locativos, debido a condiciones físicas indadecuadas de las instalaciones de la sede del MinTrabajo en Cali, las cuales podrían generar accidentes laborales.

"Con el fin de que se le amparen los derechos fundamentales a la salud, a la vida, y al trabajo en condiciones dignas y justas de sus asociados. También se correrá traslado de la demanda tutelar a la Procuraduría General de la Nación, conforme lo solicitado por el actor, con el fin de que allegue pronunciamiento", se indicó en el fallo del juzgado.

El sindicato solicitó que como medida provisional se suspendiera temporalmente las actividades laborales y atención al público en el edificio de la Dirección Territorial del Valle del Cauca, implementando la modalidad de trabajo en Casa, sin embargo, esta solicitud no fue aceptada por el juzgado.

