Juzgado admite tutela por denuncia sobre fallas en sede de MinTrabajo en el Valle del Cauca

Juzgado admite tutela por denuncia sobre fallas en sede de MinTrabajo en el Valle del Cauca

La denuncia la hizo el Sindicato de Trabajadores Defensores del Mérito que evidenció fallas en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la sede del Ministerio en la ciudad.

