"No pueden convertirse en abuso ni deslegitimar proceso electoral": registrador a presidente Petro

El registrador nacional, Hernán Penagos, respondió a los cuestionamientos del jefe de Estado y volvió a defender el sistema electoral, el software que utiliza la Registraduría, el preconteo, el escrutinio y aclaró el uso de impugnaciones relacionadas con reclamaciones establecidas en el Código Electoral.

"Esas reclamaciones han existido por décadas en Colombia, desde los años 80 están en el Código Electoral y son herramientas que se les entregan a las organizaciones políticas para que puedan solicitarles a los jueces la revisión de esos documentos, pero no pueden convertirse en un abuso del recurso ni en un mecanismo para dilatar o deslegitimar el proceso electoral", manifestó Penagos.

En el mismo sentido, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, hizo un llamado a no abusar del recurso de impugnación de los resultados.

“En el proceso electoral existen etapas diferenciadas como el preconteo y el escrutinio, cada una con actores y controles específicos. Por primera vez se publicarán las tres actas y los testigos electorales podrán fotografiarlas en mesa. Con la participación de las instituciones y los organismos de control, el objetivo es garantizar transparencia y generar la mayor confianza en la ciudadanía", dijo Rodríguez.



En una alocución televisada, el presidente Gustavo Petro denunció un presunto "desacato a la justicia" al asegurar que la Registraduría Nacional, entidad que organiza las elecciones, no ha cumplido la orden de implementar un software estatal y auditable.

Petro cuestionó el sistema informático actual, contratado con una empresa privada, y advirtió que "hasta el día domingo ya no es posible una auditoría técnica del código fuente y, por tanto, garantizar que no haya opacidad en los algoritmos con que se cuentan los votos".

Asimismo, arremetió contra el conteo preliminar que se realiza el día de la votación, pero que carece de valor jurídico, calificándolo como un "derroche de dinero" porque en el pasado ha presentado diferencias de hasta un millón de votos frente al escrutinio oficial.

En contraste, mientras Petro enfoca sus críticas en la presunta falta de transparencia del sistema, el Ministerio de Defensa anunció que la fuerza pública ha movilizado al Comando Conjunto Cibernético para custodiar la infraestructura tecnológica de la Registraduría Nacional.