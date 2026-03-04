En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
Debate Consulta de las Soluciones
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / "No pueden convertirse en abuso ni deslegitimar proceso electoral": registrador a presidente Petro

"No pueden convertirse en abuso ni deslegitimar proceso electoral": registrador a presidente Petro

A cuatro días de las elecciones para Congreso y consultas, crece el choque institucional por el llamado del presidente Gustavo Petro de impugnar todas las mesas de votación este domingo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad