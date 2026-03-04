Los accesos a los Cerros Orientales de Bogotá estarán cerrados: esta es la razón

Durante este fin de semana del 7 y 8 de marzo no estarán habilitados los caminos y senderos de los cerros orientales de Bogotá, por cuenta de las elecciones legislativas 2026 que se adelantarán en esa fecha. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, la Policía estará concentrada en la atención de las actividades de seguridad antes y durante la jornada electoral del 8 de marzo del 2026.

Esta medida aplicará para los siguientes senderos: La Serranía, Santa Ana - La Aguadora, Quebrada La Vieja, San Francisco - Vicachá y Guadalupe - Aguanoso, esto con la finalidad de evitar situaciones de seguridad que lleguen a comprometer la integridad de los visitantes y del equipo operativo.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía a no ingresar de manera incorrecta a los caminos o senderos durante estas fechas, dado que, no se brindara acompañamiento institucional y tampoco se contará con las condiciones operativas adecuadas.

Pese a que en estas fechas los caminos no estarán habilitados, la ciudadanía puede programar su visita para una fecha posterior a través de la página oficial.



Estos son los pasos para agendar la visita en los senderos ecológicos en Bogotá

1. Descargue la aplicación Caminos de los Cerros Orientales que esta disponible en las tiendas de los sistemas operativos Android y Apple o también puede agendar en la página web de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.



2. Al abrir la aplicación podrá escoger las opciones de visitas disponibles de senderos o humedales, podrá encontrar las opciones en el momento.

3. Escoja la visita de su interés y verá la información general según el sendero escogido en diferentes categorías. Podrá consultar las rutas para llegar al ingreso, las modalidades de transporte que ofrece la ciudad, atractivos del sendero e información general relacionada con las actividades permitidas en este lugar.

4. Seleccione el lugar y ya está listo para agendar su visita. Haga clic en 'reserva aquí' y diligencie la información que le soliciten.

5. Por último, haga clic en la parte donde dice 'crear reserva' y listo, en minutos le llegará al correo la confirmación de su reserva con los códigos QR y el aplicativo le confirmará el registro.

6. Si por algún motivo no puede asistir puede cancelar la inscripción individual. Seleccione el mensaje y haga clic en la tabla ubicada junto al código QR y cancele su reserva.



Las actividades que se pueden realizar en los cerros orientales de Bogotá

Los Cerros Orientales se han convertido en uno de los planes favoritos para quienes buscan naturaleza sin salir de la ciudad. Estos senderos ecológicos le permite a las personas hacer caminatas, trotar, practicar yoga o simplemente desconectarse del ruido urbano mientras se recorren los bosques andinos, quebradas y miradores con vista panorámica de Bogotá.

Foto: Freepik

Además del deporte al aire libre, los visitantes pueden disfrutar del avistamiento de aves, fotografía de paisaje y recorridos de educación ambiental. Rutas como Quebrada La Vieja, Guadalupe - Aguanoso y San Francisco - Vicachá donde ofrecen diferentes experiencias seguras, ideales para armar planes en familia o con amigos.

