En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
Debate Consulta de las Soluciones
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / Los accesos a los Cerros Orientales de Bogotá estarán cerrados: esta es la razón

Los accesos a los Cerros Orientales de Bogotá estarán cerrados: esta es la razón

Los senderos ecológicos de los cerros permanecerán cerrados este fin de semana por medidas de seguridad asociadas a las elecciones, por lo que no habrá ingreso de caminantes ni acompañamiento institucional.

Publicidad

Publicidad

Publicidad