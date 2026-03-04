Debate Consulta de las Soluciones: 4 de marzo de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 4 de febrero de 2026:



Los precandidatos de la Consulta de las Soluciones debatieron sobre los principales temas que interesan a los electores de cara a las elecciones del 8 de marzo. Claudia López y Leonardo Huerta aclararon sus posturas.

Las autoridades intensificaron los operativos contra la compra de votos y ya han incautado más de 1.500 millones de pesos en efectivo, dinero que, presuntamente, sería utilizado para cometer delitos electorales.

El escolta que fue detenido con 145 millones de pesos en efectivo quedó en libertad horas después. Las autoridades le devolvieron el dinero al no encontrar pruebas suficientes para vincularlo con delitos electorales.

