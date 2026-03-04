En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
Debate Consulta de las Soluciones
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Secretaría de Salud alerta por inicio de pico respiratorio en Bogotá: estas son las recomendaciones

Secretaría de Salud alerta por inicio de pico respiratorio en Bogotá: estas son las recomendaciones

Ante un posible aumento de consultas por infecciones respiratorias, la Alcaldía hizo un llamado al autocuidado, especialmente en zonas con riesgo por mala calidad del aire.

Publicidad

Publicidad

Publicidad