Secretaría de Salud alerta por inicio de pico respiratorio en Bogotá: estas son las recomendaciones

Bogotá se alista para el inicio del pico respiratorio, un periodo en el que se prevé un aumento sostenido en las consultas por infecciones respiratorias agudas (IRA), especialmente en población vulnerable. Así lo confirmó la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, que anunció el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y de las acciones preventivas en territorio.

De acuerdo con la entidad, durante este periodo suelen incrementarse los casos en niños, adultos mayores, mujeres gestantes y personas con enfermedades crónicas como EPOC, asma, diabetes, afecciones cardiovasculares o cáncer.

La Secretaría informó que mantiene seguimiento permanente a la calidad del aire, con especial atención en la zona rural de Mochuelo, donde la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca declaró estado de prevención por mala calidad del aire. Advirtió además que la contaminación puede agravar los cuadros respiratorios y aumentar el riesgo de complicaciones, particularmente en personas con condiciones preexistentes.

En ese contexto, recomendó a la ciudadanía consultar el Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (IBOCA), herramienta oficial para conocer las condiciones ambientales en tiempo real, así como los reportes de la CAR para la zona rural.



La Secretaría señaló que se han fortalecido las acciones de vigilancia epidemiológica para detectar oportunamente posibles afectaciones en la salud pública. Además, los equipos MAS Bienestar intensificaron las intervenciones en territorio para garantizar acompañamiento, orientación y, de ser necesario, remisión a los servicios de salud.

La entidad reiteró que prepararse con anticipación es clave para evitar complicaciones y reducir la presión sobre los servicios médicos durante el pico respiratorio.

Entre las principales medidas de autocuidado recomendadas están, por ejemplo, mantener al día el esquema de vacunación, usar tapabocas si se presentan síntomas respiratorios, lavarse las manos con frecuencia, evitar el contacto con personas con infecciones respiratorias y reducir la actividad física al aire libre en población vulnerable cuando haya mala calidad del aire.

También se aconseja evitar la exposición a zonas con alta contaminación, como corredores de tráfico intenso o áreas industriales, no consumir tabaco ni exponerse al humo, limpiar superficies con paños húmedos y abstenerse de realizar quemas o usar pólvora.

El llamado especial de la Secretaría es para las personas con enfermedades crónicas a que continúen sus tratamientos y asistan a controles médicos. En caso de presentar signos de alarma como dificultad para respirar, fiebre persistente, dolor en el pecho, decaimiento extremo o alteraciones en la conciencia, se recomienda acudir de inmediato a un servicio de salud.

