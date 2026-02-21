Choque de versiones entre el Ministerio y la Secretaría de Salud de Bogotá por caso de Sarampión

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud informó que continúan evaluando este caso sospechoso de sarampión en un hombre de 30 años, que llegó en la última semana al país proveniente de México.

La entidad señaló que en este momento esta persona se encuentra estable, bajo seguimiento médico en aislamiento domiciliario y que se encuentran realizando el monitoreo de control sobre el contacto que pudo tener con otras personas.

Es por esto, que el Instituto aún no ha realizado la confirmación oficial de la llegada de este virus al país.

El equipo técnico del Instituto Nacional de Salud está siguiendo los protocolos establecidos: análisis de una segunda muestra y otras pruebas complementarias. Estos estudios permitirán determinar la confirmación del caso.



Sin embargo, el secretario de salud de Bogotá, Gerson Bermont, por medio de su cuenta de X pidió al Instituto que acelere esta notificación final pues la Secretaría ya había realizado las pruebas correspondientes e hizo la confirmación de este caso desde hace 4 días.

Desde el Ministerio hacen un llamado a la prevención y al cuidado, pues el sarampión es una enfermedad prevenible por vacunación, por esto, le recuerda a la ciudadanía la disponibilidad de la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y paperas, y la vacuna bivalente (SR), que protege contra sarampión y rubéola, en los más de 3.000 puntos de vacunación en todo el país de forma gratuita.

