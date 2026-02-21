Hombre confiesa que intentó acabar con la vida de su pareja tras descubrir infidelidad en Bogotá

Desde la cárcel La Picota, en Bogotá, Danilo Chavarro Chavarro en entrevista con Conducta Delictiva Podcast, entregó su versión sobre el intento de feminicidio por el que hoy paga una condena de 16 años, un mes y 15 días de prisión. El hombre reconoció que la relación estuvo marcada por los celos, el control y la violencia.

La historia comenzó en Boyacá, cuando él, 21 años mayor que la joven, la conoció mientras promocionaba la carrera musical de su hijo. Tras varios años de comunicación telefónica, iniciaron una convivencia que se extendió por casi siete años y de la que nacieron dos hijos.

Durante ese tiempo, según su propio testimonio, hubo episodios de infidelidad, discusiones constantes y comportamientos posesivos. Chavarro calificó su actitud como un “machismo extraño” y admitió que la relación se deterioró progresivamente.

La situación escaló en Semana Santa de 2023, cuando rompió los vidrios de la vivienda de su expareja en medio de un ataque de ira y luego la vio con otro hombre. Para entonces, la mujer ya contaba con una medida de protección y existían procesos activos en comisarías de familia.



Pese a esas restricciones, el acoso continuó. Chavarro confesó haber enviado más de 200 mensajes intimidatorios, incluyendo fotografías de armas. “Mire, la voy a matar, llévenla... por favor les decía yo, en un mes se me va a pasar la tontada, llévenla”, relató.

Días después, el 18 de abril de 2023, tras una audiencia judicial en la que fue sancionado económicamente por amenazas, aseguró que tomó la decisión de atentar contra ella. “Ese día yo salí hecho un demonio... dije: ‘Hoy compro, hoy acabo con esa mujer’”, afirmó, al explicar que vendió equipos de sonido para adquirir un revólver por tres millones de pesos.

El ataque ocurrió hacia las 11:00 de la noche, en el norte de Bogotá, cuando la víctima salía de una cantina. “Me bajo de ese carro, la llamo por su nombre y le doy tres impactos”, describió sobre el momento en que disparó. Tras el hecho, se retiró unos metros con la intención de ser capturado, convencido de que ella había muerto. No obstante, la rápida reacción de la Policía y el traslado inmediato a un centro asistencial permitieron salvarle la vida, aunque quedó con secuelas físicas permanentes.

Cuatro meses después de los hechos, la mujer lo visitó en prisión y, según contó el propio condenado, le otorgó su perdón en presencia de sus hijos. Actualmente mantienen contacto telefónico y, de acuerdo con Chavarro, trabajan en una iniciativa para promover la prevención de la violencia de género y el respeto por las decisiones de pareja, mientras él continúa cumpliendo su condena en el centro penitenciario.