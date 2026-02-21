En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Capturan a alias 'Mizón', cabecilla de ‘Los Maracuchos’, banda que operaba a nivel internacional

Capturan a alias 'Mizón', cabecilla de ‘Los Maracuchos’, banda que operaba a nivel internacional

El señalado líder criminal fue deportado desde Ecuador y era requerido por homicidio, tortura y delitos relacionados con armas y estupefacientes; tenía presuntos vínculos con el Tren de Aragua.

Publicidad

Publicidad

Publicidad