Capturan a alias 'Mizón', cabecilla de ‘Los Maracuchos’, banda que operaba a nivel internacional

La Policía Nacional confirmó la captura de alias 'Mizón', señalado cabecilla principal de la banda ‘Los Maracuchos’, en un operativo coordinado entre la Policía Metropolitana de Bogotá, Migración Ecuador e Inteligencia Militar. El detenido fue deportado desde Ecuador por representar una amenaza para la seguridad pública.

Según las autoridades, 'Mizón' era requerido por los delitos de homicidio agravado, tortura, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, municiones y estupefacientes. A la organización criminal se le atribuyen al menos nueve homicidios y el capturado tendría una trayectoria delictiva cercana a los diez años.

Las investigaciones también indican que el detenido mantenía presuntos vínculos con la organización multicrimen transnacional Tren de Aragua y figuraba en el cartel de los más buscados por homicidio en Bogotá.

El director de la Policía destacó que este resultado reafirma el compromiso institucional de enfrentar las estructuras criminales mediante cooperación internacional, inteligencia estratégica y acción operativa sostenida.



Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que se trata de un golpe contundente contra la criminalidad, y precisó que ‘Los Maracuchos’ tenían incidencia en las localidades de Los Mártires y Kennedy. Alias 'Mizón' también sería administrador de bares, pagadiarios y puntos de expendio de estupefacientes vinculados a la organización en la capital.