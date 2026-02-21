En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Un muerto y 9 heridos dejó enfrentamiento entre el Ejército y disidencias de ‘Calarcá’ en Guaviare

Un muerto y 9 heridos dejó enfrentamiento entre el Ejército y disidencias de ‘Calarcá’ en Guaviare

Según información de las autoridades los heridos fueron trasladados al hospital general de San José de Guaviare.

enfrentamiento entre el Ejército y disidencias de ‘Calarcá’ en Guaviare.jpg
Enfrentamiento entre el Ejército y disidencias de ‘Calarcá’ en Guaviare.
Foto: EEF, @col_ejercito.
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 21 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad