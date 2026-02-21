Actualizado: 21 de feb, 2026
Blu Radio Nación Un muerto y 9 heridos dejó enfrentamiento entre el Ejército y disidencias de ‘Calarcá’ en Guaviare
Este fin de semana se registró un ataque entre el Ejército Nacional y la estructura Isaías Carvajal, de las disidencias de ‘Calarcá’, en un sector conocido como caño mosco en el departamento de Guaviare.
Según información preliminar, en medio del enfrentamiento el soldado Yeudy Osorio Córdoba perdió la vida y nueve de sus compañeros fueron trasladados al hospital general de San José del Guaviare, donde reciben atención médica.
Los otros nueve soldados fueron identificados como:
En desarrollo...