Un muerto y 9 heridos dejó enfrentamiento entre el Ejército y disidencias de ‘Calarcá’ en Guaviare

Este fin de semana se registró un ataque entre el Ejército Nacional y la estructura Isaías Carvajal, de las disidencias de ‘Calarcá’, en un sector conocido como caño mosco en el departamento de Guaviare.

Según información preliminar, en medio del enfrentamiento el soldado Yeudy Osorio Córdoba perdió la vida y nueve de sus compañeros fueron trasladados al hospital general de San José del Guaviare, donde reciben atención médica.

Los otros nueve soldados fueron identificados como:



Sargento segundo Kevin Lions González

Cabo segunda Brian Murcia Sánchez

Soldado profesional Rubén Saurith Contreras

Soldado profesional Luis Yesid Diaz Romaña

Soldado profesional De la Osa

Soldado profesional José Ángel Chía

Soldado profesional Yorman Ríos Cortes

Soldado profesional José Epinayu Ramírez

Soldado profesional Yoan Castillo Fernández

En desarrollo...