Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 21 de febrero de 2026

El resultado del chance Sinuano Noche se mantiene entre los más consultados en la Costa Caribe colombiana. Con amplia presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este sorteo hace parte de la rutina diaria de miles de jugadores que esperan cada noche conocer el número ganador.
En el sorteo realizado el sábado 21 de febrero de 2026, el resultado oficial fue: (en minutos)
El Sinuano Noche se juega todos los días del año, sin excepción. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo.
Este horario fijo permite a los apostadores organizar sus jugadas con anticipación y saber con precisión el momento adecuado para revisar si su número fue favorecido.
Uno de los factores que explica la popularidad del chance Sinuano Noche es la diversidad de modalidades disponibles. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación tanto de jugadores ocasionales como de quienes apuestan con mayor frecuencia.
Las modalidades principales son:
Gracias a esta estructura, cada jugador puede elegir la modalidad que mejor se adapte a su estrategia y nivel de inversión.
El Sinuano Noche en línea está disponible a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia. Apostar en sitios oficiales garantiza respaldo legal y seguridad en las transacciones.
El proceso general para participar de manera virtual incluye:
Esta alternativa evita desplazamientos a puntos físicos y permite consultar los resultados del chance en tiempo real.
El cobro de premios depende del monto ganado, aunque existen requisitos básicos que aplican en todos los casos.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Sinuano Noche
|20 Febrero 2026
|5778 - 4
|Sinuano Noche
|19 Febrero 2026
|2190 - 7
|Sinuano Noche
|18 Febrero 2026
|8751 - 7
|Sinuano Noche
|17 Febrero 2026
|2654 - 6
|Sinuano Noche
|16 Febrero 2026
|7340 - 2
|Sinuano Noche
|15 Febrero 2026
|2111 - 3