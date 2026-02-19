Chance Sinuano Noche: resultado del último sorteo hoy jueves 19 de febrero de 2026

El chance Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos diarios más consultados en la Costa Caribe colombiana. Con fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este juego de azar hace parte de la rutina de miles de personas que cada noche revisan los resultados con la ilusión de acertar y llevarse un premio.



Número ganador del Sinuano Noche – 19 de febrero de 2026

En el sorteo realizado el jueves, 19 de febrero de 2026, el resultado oficial fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Estos son los únicos números válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha. Se recomienda contrastar siempre la información con los canales oficiales autorizados para evitar errores al momento de reclamar un posible premio.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se sortea todos los días del año. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo.

Este horario fijo permite a los jugadores planificar sus apuestas con anticipación y saber con exactitud el momento en que deben revisar el número ganador.



Modalidades de juego del Sinuano Noche

Una de las principales razones de su popularidad es la variedad de modalidades disponibles, que se adaptan a distintos presupuestos y estrategias. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación tanto de jugadores ocasionales como de quienes apuestan con mayor frecuencia.

Las principales opciones son:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

acertar las tres últimas cifras sin importar el orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Esta mecánica clara y sencilla permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus expectativas.



¿Cómo jugar Sinuano Noche en línea en Colombia?

El Sinuano Noche también puede jugarse de manera virtual a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en el país.

El proceso general para apostar en línea incluye:



Registrarse en un operador autorizado. Validar la identidad, requisito obligatorio según la normativa vigente. Recargar saldo con los métodos de pago disponibles. Seleccionar el sorteo, el número y la modalidad antes de confirmar la jugada.

Esta alternativa ofrece mayor comodidad, permite consultar resultados en tiempo real y evita desplazamientos a puntos físicos, siempre que se utilicen plataformas legales.



Requisitos para reclamar un premio del Sinuano Noche

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque existen documentos básicos obligatorios en todos los casos.



Documentos requeridos

Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el monto (UVT)

Menores a 48 UVT: solo se exigen los documentos básicos.

solo se exigen los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta. Iguales o superiores a 182 UVT: es necesario presentar certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Cumplir con estos requisitos facilita el trámite y agiliza el pago del premio.



Últimos resultados del Sinuano Noche

Para quienes desean consultar sorteos anteriores, estos fueron los números ganadores recientes:



18 febrero 2026: 8751 - 7.

8751 - 7. 17 febrero 2026: 2654 - 6

2654 - 6 16 febrero 2026: 7340 - 2

7340 - 2 15 febrero 2026: 2111 - 3

Revisar este historial permite llevar un seguimiento de los resultados recientes y verificar fácilmente números de días anteriores.

El Sinuano Noche mantiene así su vigencia como uno de los sorteos más tradicionales y seguidos en la región Caribe, gracias a su frecuencia diaria, variedad de modalidades y una mecánica sencilla que continúa atrayendo a miles de jugadores cada noche.