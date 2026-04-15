Inundaciones por lluvias este 15 de abril: estos son los puntos afectados en Bogotá

Este miércoles 15 de abril, desde muy temprano Bogotá ha sufrido fuertes lluvias en varios sectores de la ciudad, lo que ha provocado encharcamientos y demoras en la movilidad.

Sobre las 5:30 de la mañana, la ciudad ha presentado complicaciones debido a las lluvias en las últimas horas. Una de ellas se registró en la autopista Norte con calle 127, en el sentido sur-norte, donde las precipitaciones encharcaron la vía mixta, obligando a que los conductores se movilicen con mayor precaución.

[05:42 a.m.] #GestiónDelTráfico |Debido a las fuertes lluvias de las últimas horas, se registra inundación/encharcamiento en la autopista Norte con calle 127, sentido sur-norte.



⚠️ ¡Conduce con precaución por esta zona! pic.twitter.com/jtynmZ68xm — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 15, 2026

Sin embargo, ese no ha sido el único caso que ha afectado la movilidad en Bogotá. Sobre las 6:41 de la mañana, las lluvias también impactaron la avenida Caracas, donde en la calle 6 y calle 33 sur, los encharcamientos han hecho que el servicio de TransMilenio opere con mayor lentitud de lo habitual.

[06:41 a.m.] #GestiónDelTráfico | Debido a las lluvias, se registran encharcamientos/inundaciones sobre la Av. Caracas en:



🌊 Calle 6

🌊 Calle 33 sur.



⚠️ Conduce con precaución por estas zonas pic.twitter.com/RyR5IW4rZT — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 15, 2026

De acuerdo con reportes oficiales, también se han registrado siniestros viales y vehículos varados en diferentes puntos de la ciudad, lo que ha incrementado los retrasos en la movilidad

De momento, el sistema de alerta de Idiger señala que las lluvias continúan presentes en las localidades de:



Fontibón

Kennedy

Ciudad Bolívar

Teusaquillo

Rafael Uribe

Tunjuelito

Por lo tanto, desde la cuenta oficial de Bogotá Tránsito se ha recomendado tener precaución, pues la lluvia reduce la visibilidad y el suelo húmedo podría afectar la capacidad de frenado.

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🌧️ De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá @IDIGER, a esta hora llueve en las localidades de:



Fontibón

Kennedy

Ciudad Bolivar

Teusaquillo

Rafael Uribe

Tunjuelito



⚠️ Recuerda que la lluvia puede restar visibilidad y el piso húmedo afectar la capacidad de frenado. pic.twitter.com/5m6yqZreCM — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 15, 2026

Además, en la localidad de Tunjuelito, en plena avenida Boyacá con carrera 24, las lluvias han generado un fuerte trancón, por lo que se recomienda a los vehículos movilizarse con precaución para evitar caer en huecos o sufrir afectaciones por el piso mojado.



Accidentes también afectan la movilidad en día lluvioso

En medio de la jornada de lluvias, la capital también ha tenido una mañana con varios accidentes que han generado afectaciones en la movilidad en distintos puntos de la ciudad.

Por un lado, en la localidad de Chapinero se presentó el volcamiento de una camioneta oficial en la avenida Caracas con calle 76, sentido sur-norte. Por fortuna, sobre las 7:10 de la mañana una grúa realizó maniobras para retirar el vehículo y habilitar el tránsito en la calzada mixta.

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[07:10 a.m.] #GestiónDelTráfico | Unidad de grúa en el punto realiza maniobras para levantar y retirar el vehículo volcado. ✅ Paso con normalidad por la calzada mixta. https://t.co/BW4U29R49k pic.twitter.com/ua399TyBtW — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 15, 2026

Por otra parte, sobre las 6:20 de la mañana de este miércoles, un tractocamión varado en la localidad de Bosa, específicamente en la avenida Bosa con autopista Sur, ha afectado la movilidad en el sector.

En Fontibón, un siniestro entre un tractocamión y un automóvil en la avenida Centenario con carrera 135, sentido occidente-oriente, ha generado congestión, mientras las lluvias siguen obligando a que los vehículos avancen con lentitud, aumentando las dificultades en la movilidad del sector.