Igac revisará avalúos catastrales tras protestas: habrá mesas territoriales y ajustes

Tras las recientes jornadas de protesta y bloqueos en departamentos como Santander y Boyacá, el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Gustavo Marulanda, anunció el inicio de un proceso de diálogo y revisión técnica de los avalúos catastrales.

El objetivo es atender las quejas de ciudadanos que han reportado incrementos desproporcionados en el valor de sus predios, producto de la implementación del catastro multipropósito.



Mesas territoriales y corrección de errores

El acuerdo alcanzado busca dar claridad sobre la metodología aplicada en 520 municipios del país. Según Marulanda, se establecerán espacios de concertación: “Vamos a hacer unas mesas territoriales para hacer una explicación mucho más detallada de la metodología de los resultados (...) y adicionalmente pues vamos también a hacer eventualmente los ajustes que correspondan si es que el ciudadano nos puede mostrar que efectivamente algunos de los valores no corresponden a la realidad territorial”.

El funcionario reconoció que, aunque la metodología es masiva, no es infalible y puede presentar márgenes de error que el Gobierno está dispuesto a corregir.

El impacto del rezago histórico Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la confirmación de incrementos que superan el 19,000% en algunas zonas. Marulanda explicó que esto no es un error de cálculo en todos los casos, sino el reflejo de un abandono institucional de años.



“Teníamos en Santander municipios con 10, 15 y 20 años sin acceder a actualización catastral”, señaló, añadiendo casos extremos donde predios de 40 hectáreas estaban avaluados en apenas 160,000 pesos y pasaron a 31 millones.

Para el director, esto evidencia la necesidad del ejercicio: “estábamos tan tan rezagados que precisamente por eso había que hacer este tipo de ejercicios”.



Nueva metodología

El Igac defendió el uso de tecnología y estudios de campo para determinar el valor de la tierra no solo por su extensión, sino por su potencial. “La agrología es hacer... a piques y abrir grandes huecos en muchas zonas del país para saber cuál es la capacidad productiva del suelo”, explicó Marulanda. Este análisis permite tasar el suelo según su vocación agropecuaria y rentabilidad, buscando que el 10% de la población que posee el 82% de la tierra productiva contribuya de manera equitativa.

Mitigación en el pago del impuesto predial Ante el temor de los campesinos por el golpe a sus bolsillos, el director aclaró que un aumento en el avalúo no siempre significa un aumento equivalente en el impuesto.

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Existen normas de mitigación que protegen al contribuyente: “el impuesto predial (...) todavía tiene una norma de mitigación que no permite que más del 50% de lo pagado el año inmediatamente anterior sea lo que efectivamente saque del bolsillo del ciudadano”.

Escuche aquí la entrevista: