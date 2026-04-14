Protesta campesina en La Línea mantiene bloqueos intermitentes y advierte cierre total de la vía

Un grupo de campesinos bloquea de manera intermitente el corredor vial del Alto de La Línea, uno de los más estratégicos para el transporte de carga en Colombia. Los manifestantes exigen al Gobierno nacional el cumplimiento de acuerdos relacionados con la restitución y entrega de tierras y advierten que, de no recibir respuestas concretas, procederán a un cierre total e indefinido de la vía.

Los manifestantes advirtieron que, de no recibir una respuesta efectiva por parte del Gobierno nacional, procederán a un cierre total e indefinido de la vía como medida de presión para exigir el cumplimiento de los acuerdos.

El país vuelve a mirar con preocupación el corredor vial más estratégico de Colombia. En el Alto de La Línea, a la altura del puente en Cajamarca (Tolima), un grupo de al menos 60 campesinos mantiene desde la tarde del lunes un bloqueo intermitente que, aunque se desarrolla de manera pacífica, ya enciende las alertas por su impacto económico nacional.

No es un punto cualquiera. Por este corredor circula cerca del 70 % de la carga pesada del país, conectando el centro con el occidente colombiano. Cada cierre, incluso parcial, representa retrasos logísticos, sobrecostos en transporte y riesgos para el abastecimiento de productos en varias regiones.



La protesta es liderada por integrantes de la ANUC, quienes llegaron desde distintos municipios del Tolima. Entre arengas de “¡Viva la ANUC!” y consignas contra el Gobierno nacional, los manifestantes reclaman incumplimientos en acuerdos relacionados con la restitución y entrega de tierras. “No nos vamos a mover hasta que se le cumpla al campesinado”, advirtieron.

Desde el frente institucional, el secretario de Tránsito del Tolima, Mario Alberto Tovar, explicó que, pese al bloqueo, la movilidad se mantiene bajo un esquema controlado. “Se están realizando cierres de 30 minutos con aperturas de una hora y media. Hemos dispuesto personal para garantizar el flujo vehicular”, indicó, al tiempo que advirtió que la duración de los bloqueos podría aumentar dependiendo del avance de los diálogos con la Agencia Nacional de Tierras.

En terreno, el alcalde de Cajamarca, Camilo Valencia, confirmó que hubo concertación con los manifestantes para evitar un cierre total de la vía. “Es una protesta pacífica, pero en un punto estratégico del país. Aquí necesitamos garantizar la movilidad. Le pedimos al Gobierno nacional que escuche a los campesinos y se evite una afectación mayor. Ellos han dicho que, si no hay una respuesta efectiva del Gobierno nacional, cerrarán la vía definitivamente esperando que el Gobierno les responda”, señaló.

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El mensaje más contundente llegó desde la dirigencia campesina. Claudia Ángel Suárez, presidenta de la ANUC en el Tolima, responsabilizó directamente a entidades del Gobierno por la situación. “Esto es contra la ANT y la ADR. Se hicieron acuerdos sobre reparación colectiva que hoy se están incumpliendo. El campesinado está presente y exige respuestas. No más saboteos”, afirmó.

Mientras tanto, el pulso entre los manifestantes y el Gobierno se traslada a Bogotá, donde se prevé una mesa de diálogo. Entre tanto, en la vía más importante para el transporte de mercancías del país, cada minuto cuenta.