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Túnel de La Línea
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Protesta campesina en La Línea mantiene bloqueos intermitentes y advierte cierre total de la vía
Desde el frente institucional, el secretario de Tránsito del Tolima, Mario Alberto Tovar, explicó que, pese al bloqueo, la movilidad se mantiene bajo un esquema controlado.
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“El bus no tenía cinturones de seguridad”: rector de universidad sobre accidente en Calarcá
El rector de la Universidad Alexander Von Humboldt de Armenia, Diego Jaramillo, confirmó que el bus accidentado donde murieron varios estudiantes no contaba con cinturones de seguridad. Autoridades aún investigan las causas del siniestro.
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Túneles de La Línea: habrá cierres programados el 9 de julio
La Secretaría de Tránsito del Tolima anunció cierres preventivos en los túneles de La Línea, Tigrillo Lanudo y Tucanes.
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Vía La Línea ya está habilitada, pero habrá cierres por remoción de escombros
Hay paso a un carril, pero pronto será habilitada La Línea en su totalidad. Los cierres en ese tramo seguirán mientras las volquetas terminan de retirar todo el material que cayó por las lluvias.
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Cierre total en La Línea: suspenden paso de Cajamarca a Calarcá
Cierre total de La Línea. Autoridades en Tolima suspenden paso de Cajamarca a Calarcá por congestión vehicular en Calarcá
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Solo hasta el jueves, posiblemente, se habilitaría la vía Ibagué - Cajamarca - Alto de La Línea
A partir del jueves se habilitaría el paso en el estratégico corredor, pero a un solo carril.
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Pudo haber errores en revisión de frenos de tractomula que se accidentó en La Línea: SuperTransporte
El accidente dejó 8 personas muertas y 36 más heridas. Al parecer el centro de diagnóstico no revisó completamente los frenos.
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Invías anuncia la construcción de una rampa de frenado en la vía a La Línea para evitar accidentes
El municipio de Cajamarca, Tolima, fue epicentro de la primera auditoria vial realizada al eje vial Cajamarca - Calarcá - Cajamarca, en ambos sentidos.
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Si el Estado permite vías sin tramos de desaceleración esto no cambiará: vocero sobre accidentes
"Las condiciones para construir una infraestructura como esa es que hayan tramos de desaceleración o rampas de frenado", dijo Enrique López Pinilla, vocero de la iniciativa Manéjense Bien por la seguridad vial.
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Video: Tractomula que causó tragedia en el túnel Los Venados de La Línea iba como un proyectil
En la vía quedaron los rastros de los varios intentos desesperados del conductor por frenar el vehículo.