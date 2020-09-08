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Blu Radio  / Túnel de La Línea

Túnel de La Línea

  • Bloqueo en La Línea.
    Bloqueo en La Línea
    Foto: suministrada.
    Nación

    Protesta campesina en La Línea mantiene bloqueos intermitentes y advierte cierre total de la vía

    Desde el frente institucional, el secretario de Tránsito del Tolima, Mario Alberto Tovar, explicó que, pese al bloqueo, la movilidad se mantiene bajo un esquema controlado.

  • Accidente de bus en Calarcá
    Accidente de bus en Calarcá, Quindío
    Foto: video suministrado
    Nación

    “El bus no tenía cinturones de seguridad”: rector de universidad sobre accidente en Calarcá

    El rector de la Universidad Alexander Von Humboldt de Armenia, Diego Jaramillo, confirmó que el bus accidentado donde murieron varios estudiantes no contaba con cinturones de seguridad. Autoridades aún investigan las causas del siniestro.

  • Túnel en La Línea
    Túnel en La Línea
    Foto: suministrada Invías
    Nación

    Túneles de La Línea: habrá cierres programados el 9 de julio

    La Secretaría de Tránsito del Tolima anunció cierres preventivos en los túneles de La Línea, Tigrillo Lanudo y Tucanes.

  • alto de la linea por invias.jpeg
    Alto de la línea
    Foto: Suministrada a BLU Radio
    Nación

    Vía La Línea ya está habilitada, pero habrá cierres por remoción de escombros

    Hay paso a un carril, pero pronto será habilitada La Línea en su totalidad. Los cierres en ese tramo seguirán mientras las volquetas terminan de retirar todo el material que cayó por las lluvias.

  • Cierre total en La Línea: suspenden paso de Cajamarca a Calarcá
    Foto suministrada.
    Nación

    Cierre total en La Línea: suspenden paso de Cajamarca a Calarcá

    Cierre total de La Línea. Autoridades en Tolima suspenden paso de Cajamarca a Calarcá por congestión vehicular en Calarcá

  • Cierre en la vía Cajamarca - Ibagué
    Cierre en la vía Cajamarca - Ibagué
    Foto: suministrada
    Nación

    Solo hasta el jueves, posiblemente, se habilitaría la vía Ibagué - Cajamarca - Alto de La Línea

    A partir del jueves se habilitaría el paso en el estratégico corredor, pero a un solo carril.

  • Tractomula que causó tragedia en el túnel Los Venados de La Línea
    Tractomula que causó tragedia en el túnel Los Venados de La Línea
    Foto: captura video cortesía Noticias Caracol
    Nación

    Pudo haber errores en revisión de frenos de tractomula que se accidentó en La Línea: SuperTransporte

    El accidente dejó 8 personas muertas y 36 más heridas. Al parecer el centro de diagnóstico no revisó completamente los frenos.

  • tunel la linea accidente los venados instagram.jpg
    Accidente túnel Los Venados
    Foto: Instagram Reporteros de La Línea
    Nación

    Invías anuncia la construcción de una rampa de frenado en la vía a La Línea para evitar accidentes

    El municipio de Cajamarca, Tolima, fue epicentro de la primera auditoria vial realizada al eje vial Cajamarca - Calarcá - Cajamarca, en ambos sentidos.

  • Accidente en el túnel Los Venados de La Línea
    Accidente en el túnel Los Venados de La Línea
    Foto: Instagram Reporteros de La Línea
    Nación

    Si el Estado permite vías sin tramos de desaceleración esto no cambiará: vocero sobre accidentes

    "Las condiciones para construir una infraestructura como esa es que hayan tramos de desaceleración o rampas de frenado", dijo Enrique López Pinilla, vocero de la iniciativa Manéjense Bien por la seguridad vial.

  • Tractomula que causó tragedia en el túnel Los Venados de La Línea
    Tractomula que causó tragedia en el túnel Los Venados de La Línea
    Foto: captura video cortesía Noticias Caracol
    Nación

    Video: Tractomula que causó tragedia en el túnel Los Venados de La Línea iba como un proyectil

    En la vía quedaron los rastros de los varios intentos desesperados del conductor por frenar el vehículo.

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