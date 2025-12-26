Sumamos en diciembre 119 lesionados por pólvora y 35 son menores de 18 años: sec Salud de Medellín

El departamento de Antioquia enfrenta una crítica situación de salud pública tras alcanzar la cifra de 119 personas lesionadas por pólvora en lo que va de la temporada decembrina.

La secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez, reveló en Mañanas Blu que la preocupación es mayor, debido a que 35 de las víctimas son menores de 18 años.

"Lamentablemente sumamos 119 lesionados por pólvora, de los cuales 35 son menores de 18 años de edad. Esta población está siendo muy vulnerable. Entre 14 y 17 años realmente están apropiando una práctica peligrosa, jugar con voladores, unas competencias complicadas", indicó Ramírez.



Medellín, el epicentro de la emergencia

Según el reporte oficial, cerca del 50% de los casos se concentran en Medellín, específicamente en los barrios Buenos Aires, Robledo y los alrededores del estadio, este último vinculado a celebraciones por partidos de fútbol.

Le puede interesar: ¿Venta de pólvora en TransMilenio? Incautan cientos de unidades en estaciones del centro de Bogotá



"Los casos se concentran en Medellín. Cerca del 50% de los lesionados están en esta ciudad, particularmente en tres barrios, en Buenos Aires, en Robledo y en alrededor del estadio", afirmó.

Otros municipios con alertas encendidas son Itagüí y Bello. En total, 33 de los 125 municipios del departamento han reportado heridos.



Red hospitalaria al límite

Ante el incremento de casos, la red hospitalaria se prepara para el pico más alto, que históricamente ocurre durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero.

"Sin duda, la noche del 31 para amanecer el primero de enero es el pico más alto, muy superior al del 24 de diciembre",dijo.

Publicidad

El Hospital San Vicente de Paúl, que cuenta con la unidad de quemados y banco de tejidos, ya ha tenido que recurrir a su capacidad de expansión.

"El Hospital San Vicente de Paul es el que tiene unidades de quemados, sin embargo, ellos tienen buena capacidad de expansión para atender esta población", finalizó la funcionaria.

Escuche la entrevista aquí: