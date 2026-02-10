Así podrá disfrutar Millonarios vs. Águilas Doradas totalmente gratis: este es el link

Los dirigidos por Fabián Bustos necesitan sumar tres puntos en la Liga BetPlay para poderse acercar al selecto grupo de los ochos y aspirar a disputar los cuadrangulares finales tras un irregular inicio de campeonato con un saldo de 2 puntos en cinco partidos disputados, ocupando la casilla 16 de la tabla general.

Es por es que este miércoles, 11 de febrero, los embajadores buscarán sumar tres puntos en su choque frente a Águilas Doradas por la fecha 6 de la Liga BetPlay, duelo que se disputará en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Fabián Bustos, nuevo director técnico de Millonarios X: @MillosFCoficial

Link para disfrutar el duelo de Millonarios vs. Águilas Doradas

Gracias al equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, a través de la señal de YouTube usted podrá disfrutar de este duelo totalmente gratis de la mano de un equipo de expertos y analistas deportivos, esto desde las 6:00 de la tarde, media hora antes de que arranque el duelo de manera oficial en el coloso de la 57, a través de este link:

¿A qué hora juega Millonarios mañana vs. Águilas?

El choque entre bogotanos y antioqueños comenzará este miércoles, 11 de febrero, a partir de las 6:30 de la tarde, duelo en el cual se espera un lleno total en el coloso de la 57 para 90 minutos de fútbol en la capital colombiana.



¿Dónde comprar boletas para ver a Millonarios?

A través de la web oficial del cuadro albiazul, los hinchas podrán adquirir sus entradas para disfrutar de este choque frente a Águilas Doradas, entradas que van de precios desde los 60.000 hasta los 166.000 pesos.



Posibles alineaciones Millonarios vs. Águilas Doradas