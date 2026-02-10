Urrá designa nuevo presidente (e) tras la renuncia de Juan Acevedo

Tras una sesión de la Junta Directiva de Urrá realizada este martes, la hidroeléctrica designó a Enrique Kerguelen Méndez como presidente (e) de la empresa generadora, en reemplazo del ingeniero Juan Acevedo Rocha, quien dimitió en las últimas horas, en medio de las acusaciones por vertimientos y presuntos malos manejos del agua del embalse.

Kerguelén Méndez es ingeniero civil de la Universidad de los Andes y magíster en Ingeniería Civil, Área Estructural y Sísmica de la misma universidad.

La empresa informó que el nuevo encargado hace parte de Urrá desde 1996, cuando ingresó como asesor e interventor de los programas de calidad de aguas, hidrología e hidráulica en el embalse de Urrá y el río Sinú.

Urrá // Foto: urra.com.co

Detalló que la experiencia acumulada en esta área le fue reconocida en el 2013 al recibir el ascenso para convertirse en jefe de sección planeamiento operativo de la misma organización.



Posteriormente, fue asignado en el mes de julio de 2020, como gerente técnico ambiental de la empresa, cargo que venía desempeñando hasta la fecha.