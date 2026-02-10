En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Hidroeléctrica Urrá
Emergencias por lluvias en Córdoba
Juan Pablo Guanipa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Alfredo Morelos lidera campaña para ayudar a los damnificados por las lluvias en Colombia

Alfredo Morelos lidera campaña para ayudar a los damnificados por las lluvias en Colombia

El oriundo de Cereté, de la mano con Atlético Nacional, busca ayudar a las personas de su departamento en esta difícil situación y "aportar su granito de arena".

Publicidad

Publicidad

Publicidad