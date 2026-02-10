Alfredo Morelos lidera campaña para ayudar a los damnificados por las lluvias en Colombia

Por la fuerte ola invernal en Colombia, una de las zonas más afectadas ha sido el departamento de Córdoba con graves inundaciones y cientos de damnificados por esta situación, lo cual ha obligado al Gobierno y diversas organizaciones a prestar atención en esta y otras zonas del país para enfrentar la situación.

Sin embargo, uno de los futbolistas más famosos de esta región anunció que también pondrá su “granito de arena” para ayudar en esta situación y lo hará de la mano del Ejército Nacional y Atlético Nacional para conseguir recursos y ayudar a los damnificados por esta ola invernal.

Alfredo Morelos en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Se trata de Alfredo Morelos, delantero, justamente, de Atlético Nacional. A través de su fundación y con el apoyo del club buscan llevar ropa nueva, alimentos no perecederos y productos de aseo personal, además la campaña también contará con la hinchada del equipo verdolaga que podrá hacer donaciones.

“Sabemos la situación que está pasando nuestro departamento de Córdoba. En pro con Atlético Nacional, el ejército y mi fundación, trabajando súper duro para que nuestra gente, el aficionado de Atlético Nacional, aporte también su granito de arena para esta causa que ha golpeado muy duro a nuestro departamento. Sería lindo dar esta ayuda, la situación está muy crítica, y yo, en nombre de mi fundación y como parte de esta gran institución como es Atlético Nacional y el ejército nacional, aprovecho para dar este mensaje para que nos apoyen. Voy a poner a la disposición de todos para ayudar a nuestra gente”, fueron las palabras de Alfredo Morelos sobre esta iniciativa en diálogo con Win Sports.



Esta noticia fue bien recibida por el público verdolaga al igual que por las personas en Córdoba, a la espera de que esta ayuda en conjunto pueda servir en esta difícil situación que ha afectado a cientos de familias en esta región.