"Lo perdimos todo en un abrir y cerrar de ojos": damnificada por lluvias en Córdoba

El frente frío que azotó al departamento de Córdoba ha dejado a cientos de familias en una situación de vulnerabilidad extrema, obligándolas a abandonar sus hogares y perder la totalidad de sus pertenencias bajo el agua. Testimonios recolectados en la región dan cuenta de una tragedia que ocurrió en cuestión de minutos, transformando la rutina de los habitantes en una lucha por la supervivencia.



"Lo perdimos todo en un abrir y cerrar de ojos"

Gina Paola Rodríguez y su cuñada, Jenny Cárdenas Benítez, son reflejo de la crisis que atraviesan sectores como los barrios Rancho Grande y El Níspero en Montería. Según relataron en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el aumento del nivel del agua fue tan repentino que no hubo tiempo de rescatar bienes materiales.

"Lo perdimos todo en un abrir y cerrar de ojos. No nos dio tiempo de sacar nada. Las camas, las colchonetas, los closets, todo se dañó realmente", contó Rodríguez.

Aparte de lo vivido con sus enseres, Gina Paola habló de una realidad actual y es que, tras la emergencia, muchos familiares han quedado separados.

"Estamos regados, o sea, mis hermanos están en una bodega y con mis papás estamos acá en el barrio Recuerdo, donde una vecina nos dio una pieza", detalló Gina Paola sobre el desplazamiento de sus familiares.



A la pérdida material y el desplazamiento de las familias se suma la preocupación por la seguridad. Los damnificados denuncian que las viviendas abandonadas están siendo blanco de la delincuencia.

"Se están metiendo a robar las cosas, estamos a la de Dios", lamentó Gina Paola, señalando que el sector se encuentra completamente descuidado ante la mirada de los amigos de lo ajeno.

Escuche la entrevista aquí: