Blu Radio  / Judicial  / Escándalo Juliana Guerrero: formulan cargos contra Fundación San José, la rectora y el exsecretario

Escándalo Juliana Guerrero: formulan cargos contra Fundación San José, la rectora y el exsecretario

El Ministerio de Educación designó una inspección permanente a la institución para corregir las irregularidades que identificaron dentro de la institución.

Destituyen a funcionarios de la Fundación San José por caso Juliana Guerrero
La Fundación San José estuvo en el ojo del huracán por caso Juliana Guerrero
Foto: Blu Radio / Fundación San José
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de feb, 2026

