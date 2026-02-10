Escándalo Juliana Guerrero: formulan cargos contra Fundación San José, la rectora y el exsecretario

El Ministerio de Educación Nacional adoptó medidas preventivas y administrativas contra la Fundación de Educación Superior San José, tras identificar situaciones que podrían afectar la calidad, legalidad y continuidad del servicio educativo.

En ese sentido, la cartera de Educación formuló pliego de cargos contra la Fundación Universitaria San José, su rectora, Romelia Ñuste Castro y el exsecretario general de la institución, Luis Carlos Gutiérrez por el escándalo de los títulos falsos entregados, entre otros, a Juliana Guerrero.

Recordemos que desde inicios de 2025, la entidad fue notificada de posibles irregularidades en la expedición de títulos por parte de la institución, específicamente, en el caso de Juliana Guerrero, quien iba a ser designada viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad del Gobierno de Gustavo Petro.

Es por esto que el Ministerio de Educación ordenó la vigilancia especial y medidas administrativas sobre la institución, con objetivo de proteger a los estudiantes, garantizar la validez de sus estudios y corregir las irregularidades detectadas.



La institución quedará bajo seguimiento permanente del Ministerio de Educación, que se encargará de verificar el cumplimiento de las obligaciones académicas, administrativas y financieras.

Fundación San José Foto: Fundación San José

Así mismo, la universidad deberá crear e implementar un plan de mejoramiento para corregir fallas en sus procesos académicos y administrativos. Así como el establecimiento de condiciones obligatorias que deberá cumplir para normalizar su funcionamiento y asegurar la prestación legal del servicio educativo.

Finalmente, el ministerio aseguró que designó una inspección permanente a la institución para corregir las fallas.