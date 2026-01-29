Pese a investigaciones, Juliana Guerrero sigue representando al gobierno en Universidad del Cesar

En medio de la tensión que se vive por la contienda que se alista para elegir al rector que estará por los próximos cuatro años en la Universidad Popular del Cesar, una nueva polémica se abre al conocerse que Juliana Guerrero, la exfuncionaria del Ministerio del Interior que habría presentado un título profesional falso en su hoja de vida, sigue ocupando el cargo de delegada de Presidencia ante el consejo superior de esta institución.

Pese a que, en noviembre pasado, una vez se dio la anulación de su título, Guerrero indicó que ya no estaba interesada en aspirar al cargo de viceministra de Juventud y no tenía ningún interés en cargos del gobierno, al parecer, esto no se habría cumplido al pie de la letra, pues de manera ininterrumpida continuó en el cargo.

La información fue confirmada a Blu Radio por una persona vinculada al Consejo Superior y está ratificada en la página web de la institución.

La Universidad continúa acreditando a Juliana como delegada del presidente. Pantallazo página Universidad Popular del Cesar.

Juliana enfrenta investigaciones por presunto fraude procesal y falsedad en documento público. Sin embargo, su vinculación a este cargo, en el que representa al presidente de la República, continúa dándose.

De acuerdo con los estatutos de la institución, ocupar este cargo no requiere tener título profesional, sino haber tenido en el pasado vínculos con el sector universitario. Dicho requisito se cumple teniendo en cuenta que, en el pasado, Juliana Guerrero fue representante estudiantil en este plantel.

