Descartan paseo millonario y secuestro en desaparición de ingeniero tras salir de casino en Bogotá

La desaparición de David Acosta Botina, un ingeniero de petróleos de 27 años, continúa siendo un misterio para las autoridades en Bogotá. Sin embargo, el comandante de la Policía Metropolitana aseguró que, tras las primeras investigaciones, se han descartado algunas de las hipótesis iniciales sobre su paradero.

El general Giovanny Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó a Blu Radio que, de acuerdo con la información recopilada hasta ahora, el caso no correspondería a un paseo millonario ni a un secuestro.

Según el oficial, las indagaciones han permitido establecer que el joven tenía problemas relacionados con apuestas en casinos y deudas económicas.

“Lo que hemos podido determinar es que es una persona que tenía deudas y también problemas en los casinos. Parece que jugaba mucho y esto, desafortunadamente, se convirtió en un problema. Los dineros que debía seguramente pueden estar relacionados con un posible ajuste de cuentas”, señaló el oficial.



El general también fue enfático en que, hasta el momento, no existen evidencias que indiquen un secuestro. “Está descartado el paseo millonario y descartado el secuestro clásico. No conocemos de llamadas exigiendo algún dinero”, agregó.

Las últimas imágenes del ingeniero

El caso se remonta a la madrugada del 1 de marzo, cuando cámaras de seguridad registraron a Acosta saliendo de un casino ubicado en la Zona T de Bogotá.

En las imágenes se observa al joven caminando por el sector mientras manipula su celular y aparentemente cuenta dinero. De acuerdo con el relato de su madre, Piedad Botina, en Blu Radio, en ese momento su hijo tropezó con dos personas en la vía pública y posteriormente giró en una esquina, punto en el que se pierde completamente su rastro.

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“Él comete un error. Sale del casino como contando una plata, con el celular en la mano, y se tropieza con dos personas”, relató la mujer a este medio.

Misterio por el celular del joven

La incertidumbre aumentó días después, cuando el teléfono celular del ingeniero volvió a encenderse. Según la familia, una ciudadana extranjera respondió una llamada.

La mujer aseguró haber comprado únicamente la tarjeta SIM, pero no dio explicaciones sobre el origen del dispositivo móvil.

Apareció en extrañas circunstancias el celular del ingeniero de 27 años desaparecido en Bogotá Foto: Blu Radio

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“Cuando se le pregunta por el celular, cómo lo obtuvo, no da respuesta y desconecta todo para que no la podamos localizar”, aseguró la madre del joven.

Mientras avanza la investigación, la familia también asegura que ha recibido llamadas de personas desconocidas que exigen entre 10 y 20 millones de pesos, sin presentar pruebas de que Acosta esté con vida.

Entre tanto, su madre mantiene la esperanza de obtener información que permita encontrarlo. “Como mamá les pido que me ayuden a buscar a mi hijo. No tengo paz, no tengo tranquilidad. Solo quiero saber dónde está”, expresó.