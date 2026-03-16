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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Descartan paseo millonario y secuestro en desaparición de ingeniero tras salir de casino en Bogotá

Descartan paseo millonario y secuestro en desaparición de ingeniero tras salir de casino en Bogotá

El caso se remonta a la madrugada del 1 de marzo, cuando cámaras de seguridad registraron a Acosta saliendo de un casino ubicado en la Zona T de Bogotá.

Las pistas de la desaparición de Ingeniero luego den salir de fiesta en la zona T de Bogotá
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Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 16 de mar, 2026

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