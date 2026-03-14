Aparece en extrañas circunstancias el celular del ingeniero de 27 años desaparecido en Bogotá

Siguen saliendo a la luz nuevos detalles sobre la desaparición de David Felipe Acosta Botina, un ingeniero de petróleos de 27 años cuyo rastro se perdió en la madrugada del 1 de marzo en la zona T de Bogotá, luego de salir de un casino.

Su madre, Piedad Botina, reveló a Blu Radio que uno de los elementos que más genera inquietud es lo que muestran los videos de seguridad del lugar y lo que ocurrió posteriormente con el celular del joven.

Las pistas de la desaparición de Ingeniero luego den salir de fiesta en la zona T de Bogotá Foto: redes sociales

De acuerdo con el testimonio de la mujer, en una de las grabaciones se observa a David saliendo del establecimiento mientras cuenta dinero en efectivo y sostiene su celular en la mano.

“Él comete un error: sale del casino contando una plata, más el celular en la mano. En el video se ve que se tropieza con dos personas. Después esas personas se suben a un carro y él sigue caminando hasta que gira en una esquina”, relató.



Otro de los aspectos que llama la atención de la familia es lo ocurrido con el teléfono de David. Botina aseguró que, días después de la desaparición, el celular volvió a encenderse y pudieron ubicar a la persona que tenía la línea activa.

"Se hizo la averiguación sobre la persona que tenía ese teléfono y ella dice que le vendieron una SIM porque no es colombiana, es argentina”, explicó. Sin embargo, cuando le preguntaron por el equipo, la mujer afirma que no dio una explicación clara.

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“Cuando se le pregunta por el celular, cómo lo obtuvo, no da respuesta y desconecta todo para que no la podamos localizar”, sostuvo. La madre del ingeniero insiste en que su hijo no tenía problemas que expliquen una desaparición voluntaria y pide ayuda para dar con su paradero.

“Yo como mamá les pido que me ayuden a buscar a mi hijo, porque no tengo paz ni tranquilidad”, dijo. Mientras tanto, la familia espera que las autoridades revisen más cámaras de seguridad de la zona para establecer qué ocurrió con David después de salir del casino esa madrugada.