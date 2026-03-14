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Aparece en extrañas circunstancias el celular del ingeniero de 27 años desaparecido en Bogotá

De acuerdo con el testimonio de la madre, en una de las grabaciones se observa a David saliendo del establecimiento mientras cuenta dinero en efectivo y sostiene su celular en la mano.

Apareció en extrañas circunstancias el celular del ingeniero de 27 años desaparecido en Bogotá
Apareció en extrañas circunstancias el celular del ingeniero de 27 años desaparecido en Bogotá
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 14 de mar, 2026

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