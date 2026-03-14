"Error" que cometió ingeniero de 27 años desaparecido en Bogotá al salir de un casino, según su mamá

La desaparición de David Acosta Botina, un ingeniero de petróleos de 27 años, mantiene en alerta a su familia y a las autoridades en Zona T, donde fue visto por última vez en la madrugada del 1 de marzo.

Según relató su madre, Piedad Botina, en entrevista con Blu Radio, el joven había salido esa noche para realizar algunas compras personales para su trabajo en una multinacional.

La familia asegura que su desaparición es completamente inusual, debido a que David solía avisar cualquier cambio en sus planes. “Es muy raro, porque mi hijo no hace eso. Si él iba a demorarse o a salir, siempre me llamaba y me decía: ‘Mamá, me voy a demorar en llegar’”, contó su madre.

De acuerdo con los registros recopilados por la familia y revisados por las autoridades, el último lugar donde estuvo el joven fue un casino del sector, del que salió a la 1:05 de la madrugada del domingo.



En ese momento llevaba consigo varias pertenencias de valor y dinero en efectivo correspondiente a su salario recién recibido. Entre los objetos que portaba se encontraban joyas personales, una cadena con esmeralda y un reloj de alto costo.

Sale a la luz video clave de desaparición de ingeniero de 27 años tras salir de un casino en Bogotá Foto: Blu Radio

“Mi hijo llevaba sus cosas, llevaba su dinero. Eso es lo que más nos preocupa, porque después de salir de ese lugar nadie volvió a verlo”, explicó Piedad Botina a Blu Radio.

Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron un momento que podría ser clave para esclarecer lo ocurrido. En las imágenes se observa al ingeniero saliendo del casino mientras revisa dinero y sostiene su celular.

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Según su madre, el video muestra que el joven se tropieza accidentalmente con dos personas antes de seguir caminando. “Él comete un error. Sale del casino como contando una plata, con el celular en la mano, y se tropieza con dos personas. Después esas personas se suben a un carro y él sigue caminando hasta que gira en una esquina”, relató.

Desde ese punto, según la familia, se pierde completamente el rastro del ingeniero. En medio de la búsqueda, la familia ha recibido llamadas extorsivas en las que desconocidos exigen entre 10 y 20 millones de pesos, aunque sin presentar pruebas de que el joven esté con vida.

Como mamá les pido que me ayuden a buscar a mi hijo. No tengo paz, no tengo tranquilidad. Solo quiero saber dónde está”, expresó Piedad Botina, quien insiste en que cualquier dato puede ser clave para esclarecer la desaparición del joven.