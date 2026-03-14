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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / "Error" que cometió ingeniero de 27 años desaparecido en Bogotá al salir de un casino, según su mamá

"Error" que cometió ingeniero de 27 años desaparecido en Bogotá al salir de un casino, según su mamá

Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron un momento que podría ser clave para esclarecer lo ocurrido. “Él comete un error", afirmó la madre del ingeniero.

El "error" que cometió ingeniero de 27 años desaparecido en Bogotá tras salir de un casino, según su mamá
El "error" que cometió ingeniero de 27 años desaparecido en Bogotá tras salir de un casino, según su mamá
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 14 de mar, 2026

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