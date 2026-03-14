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Sale a la luz video clave de desaparición de ingeniero de 27 años tras salir de un casino en Bogotá

Las cámaras de seguridad registraron sus últimos movimientos hacia la 1:05 de la madrugada en el norte de Bogotá, imágenes que hoy hacen parte clave de la investigación.

Sale a la luz video clave de desaparición de ingeniero de 27 años tras salir de un casino en Bogotá
Sale a la luz video clave de desaparición de ingeniero de 27 años tras salir de un casino en Bogotá
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 14 de mar, 2026

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