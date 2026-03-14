Sale a la luz video clave de desaparición de ingeniero de 27 años tras salir de un casino en Bogotá

La desaparición de David Acosta Botina, un ingeniero de petróleos de 27 años, mantiene en alerta a su familia y a las autoridades en Bogotá. El joven fue visto por última vez la madrugada del 1 de marzo en la Zona T, en el norte de la capital.

Según relató su madre, Piedad Botina, en entrevista con Blu Radio, inicialmente David había salido de su casa para comprar unas camisas que necesitaba para su trabajo en una multinacional, pero horas después se conoció que terminó la noche en un casino del sector, lugar donde fue captado por última vez antes de que su teléfono celular se apagara.

Las pistas de la desaparición de Ingeniero luego den salir de fiesta en la zona T de Bogotá Foto: redes sociales

Las cámaras de seguridad registraron sus últimos movimientos hacia la 1:05 de la madrugada, imágenes que hoy hacen parte clave de la investigación. De acuerdo con su madre, en el video se observa cuando el joven sale del establecimiento con dinero en la mano y el celular, momento en el que tropieza con dos personas cerca del lugar.

Tras ese breve contacto, los desconocidos se dirigen hacia un vehículo cercano mientras David continúa caminando y gira en una esquina. Desde ese punto, su rastro se pierde completamente para las cámaras del sector.



La familia también ha señalado que el ingeniero portaba varios objetos de valor, entre ellos un reloj y joyas de oro blanco con diamantes y esmeraldas. Días después de su desaparición, el celular de David fue ubicado en manos de una ciudadana argentina, quien no habría podido explicar con claridad cómo llegó el dispositivo a su poder.

"Él comete un error, él sale del casino como contando una plata, más el celular en la mano, se tropieza con dos personas", señaló su madre.

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A esto se suman llamadas de presuntos extorsionistas que han pedido hasta 20 millones de pesos a cambio de información, aunque, según la familia, ninguno ha presentado pruebas de supervivencia del joven.

Mientras las autoridades revisan más grabaciones y adelantan la investigación, la familia Acosta Botina continúa pidiendo ayuda para esclarecer lo ocurrido. Su madre hizo un llamado a quienes puedan tener información sobre el paradero del joven.

“Como mamá les pido que me ayuden a buscar a mi hijo. No tengo paz ni tranquilidad”, dijo, al insistir en que lo único que buscan es encontrarlo sano y salvo.