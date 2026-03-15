Lista completa de ganadores de los Premios Óscar 2026 en su edición 98

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas llevó a cabo la edición 98 de los Premios Óscar este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, una cita que estuvo repleta de estrellas de Hollywood.

Tras la alfombra roja, donde las grandes estrellas lucieron sus mejores atuendos para la noche más glamurosa del año en la industria, el presentador Conan O'Brien dio inicio al evento principal con una rutina cómica en la que destacó las mejores cintas de la noche.

"El evento de hoy es internacional, pero si puedo ser serio por un momento, la gente que nos ve ahora en todo el mundo es consciente de que vivimos en tiempos muy caóticos y tenebrosos" y por ello, en su opinión estos premios son de especial resonancia.

O'Brien recordó que la ceremonia tiene representación de 31 países y en los filmes nominados están representadas personas y pueblos de diferentes culturas e idiomas. "Esta noche rendimos tributo, no solo a películas, también a los ideales del arte, la colaboración, la paciencia, fuerza y una de las cualidades más raras estos días: el optimismo".



El presentador hizo un chiste al recordar que quería saludar a gentes de varios países y lugares en sus idiomas nativos. Saludos a los espectadores de España, Argentina y Los Ángeles (EE. UU.) todos, por supuesto, en el idioma español, dijo.



Mejores momentos de la noche

El premio al mejor guión original fue para Ryan Coogler por "Pecadores", el drama sobrenatural de vampiros ambientado en el segregado sur de Estados Unidos, que calificó como "un honor increíble" al agradecer a su familia y al elenco.

"Estoy muy nervioso y me van a cortar el tiempo. Crecí en Oakland, California, y tenemos mucho de qué hablar", dijo.

Paul Thomas Anderson se llevó el galardón al mejor guión adaptado por "Una batalla tras otra", inspirada en una novela de Thomas Pynchon.

Una batalla tras otra arrasa en los Premios Óscar con seis premios, incluido a mejor película Foto: AFP

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"Escribí esta película para mis hijos, para pedirles perdón por el desastre que hemos dejado en este mundo que les estamos entregando", dijo Anderson, "pero también con el ánimo de que ellos sean la generación que, con suerte, nos traiga algo de sentido común y decencia".

Sean Penn ganó el premio al mejor actor de reparto por su interpretación de un oficial militar racista en "Una batalla tras otra", pero no estuvo presente.

Según reportes de la prensa, se saltó la ceremonia para visitar Ucrania.

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"Penn no pudo estar aquí esta noche, o no quiso", dijo el presentador Kieran Culkin, al aceptar la estatuilla en nombre del actor.

El público de los Óscar fue testigo de un empate poco común: dos películas ganaron el premio al mejor cortometraje de acción real, "Two People Exchanging Saliva" y "Los cantantes".

"Acaban de arruinar 22 millones de quinielas de los Óscar", dijo O'Brien, tras esperar a que terminaran los discursos de agradecimiento dobles.

El primer número musical de la noche recreó una escena extraordinaria de la película más nominada, "Pecadores", un montaje que recorre la historia de la música negra desde África Occidental hasta el Delta Blues y el hip-hop.

La actuación contó con estrellas del drama de vampiros ambientada en el segregado sur de Estados Unidos, junto con colaboradores como los cantantes Shaboozey y Brittany Howard.

También apareció la superestrella de la danza clásica Misty Copeland, quien rindió homenaje a la excelencia negra a pesar de haberse sometido recientemente a una operación de reemplazo de cadera.

Su presencia en el escenario sirvió, casualmente, como otra pulla al nominado a mejor actor Timothée Chalamet, en el punto de mira por unos comentarios en los que menospreciaba la ópera y el ballet.

Joachim Trier posa en la sala de prensa durante la 98.ª edición de los Premios Óscar en el Dolby Theatre, el 15 de marzo de 2026 en Hollywood, California. MIKE COPPOLA, AFP.

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El actor francoestadounidense fue uno de los objetivos de las bromas de la noche, ya que O'Brien aprovechó su monólogo de apertura para burlarse del actor por sus opiniones y su papel en la trepidante película sobre tenis de mesa "Marty Supremo".



Ganadores de la edición 98 de los Premios Óscar

'One Battle After Another', que aspiraba a 13 Óscar, logró seis premios, incluyendo el galardón principal de la noche, a mejor película, y se impuso a 'Sinners', que con un récord de 16 nominaciones, consiguió cuatro estatuillas.

Este es el listado completo de los ganadores de la edición 98 de los Óscar de la Academia de Hollywood, que se celebró este domingo en Los Ángeles: