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Blu Radio  / Entretenimiento  / Lista completa de ganadores de los Premios Óscar 2026 en su edición 98

Lista completa de ganadores de los Premios Óscar 2026 en su edición 98

Los Premios Óscar se llevaron a cabo este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, una cita que estuvo repleta de estrellas de Hollywood. Estos son los ganadores.

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