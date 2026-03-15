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Blu Radio  / Entretenimiento  / Dónde y a qué hora ver los Oscars 2026 EN VIVO en Colombia: lista de principales nominados

Dónde y a qué hora ver los Oscars 2026 EN VIVO en Colombia: lista de principales nominados

La gran noche del cine llega con récord de nominaciones para Sinners. Esta es la hora exacta para ver los premios desde Colombia.

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