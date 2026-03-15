Dónde y a qué hora ver los Oscars 2026 EN VIVO en Colombia: lista de principales nominados

El cine mundial vive una de sus noches más importantes con la entrega de los Premios Óscar 2026, la gala que reconoce lo mejor de la industria cinematográfica durante el último año. La ceremonia se realizará este domingo 15 de marzo en el icónico Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, Estados Unidos, escenario habitual de estos galardones que cada año reúnen a las mayores estrellas del séptimo arte.

La expectativa es alta para esta edición, que promete una competencia intensa entre varias producciones destacadas. Entre ellas sobresalen títulos como Sinners, One Battle After Another y Frankenstein, películas que llegan con numerosas nominaciones y que podrían protagonizar algunos de los momentos más comentados de la noche.



¿Dónde y a qué hora ver los Oscars 2026 en Colombia?

Para los seguidores del cine en Colombia, la transmisión de los Oscar 2026 comenzará desde horas de la tarde. La alfombra roja, donde desfilan los actores, directores y demás invitados, iniciará a las 5:00 p. m. (hora de Colombia).

Premios Óscar 2026. Foto: AFP

Posteriormente, la ceremonia principal arrancará alrededor de las 6:00 p. m., con una duración estimada cercana a las tres horas.

La gala podrá verse en televisión a través del canal TNT, mientras que quienes prefieran verla por internet podrán seguirla mediante la plataforma de streaming Max, anteriormente conocida como HBO Max.



La película con más nominaciones

La gran favorita de la noche es la producción Sinners, dirigida por Ryan Coogler. La cinta consiguió 16 nominaciones, un récord histórico dentro de los premios de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences.



Con esta cifra, la película supera la marca que compartían clásicos como All About Eve, Titanic y La La Land, que en su momento alcanzaron 14 nominaciones.

Sinners. Foto: Captura HBO

En segundo lugar aparece One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson, con 13 candidaturas, seguida por Frankenstein, Marty Supreme y Sentimental Value, cada una con nueve nominaciones.

Otra de las novedades de esta edición es la introducción de una nueva categoría: Mejor Reparto, creada para reconocer el trabajo colectivo de los actores en una película.

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Esta es la primera categoría nueva que se incorpora en los Oscar en 25 años, una decisión impulsada por diferentes sectores de la industria que buscaban dar mayor visibilidad al trabajo de los elencos completos dentro de las producciones cinematográficas.



Nominados destacados en las principales categorías

Mejor película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Mejor actor

Timothée Chalamet — Marty Supreme

Leonardo DiCaprio — One Battle After Another

Ethan Hawke — Blue Moon

Michael B. Jordan — Sinners

Wagner Moura — The Secret Agent

Mejor actriz

Jessie Buckley — Hamnet

Rose Byrne — If I Had Legs I'd Kick You

Kate Hudson — Song Sung Blue

Renate Reinsve — Sentimental Value

Emma Stone — Bugonia

Mejor dirección

Chloé Zhao — Hamnet

Josh Safdie — Marty Supreme

Paul Thomas Anderson — One Battle After Another

Joachim Trier — Sentimental Value

Ryan Coogler — Sinners

Como cada año, los Óscar prometen momentos inolvidables, discursos emotivos y posibles sorpresas en las principales categorías. Con varias películas compitiendo fuertemente por el máximo galardón, la edición 2026 podría marcar nuevos hitos en la historia del cine.

Los fanáticos del séptimo arte ya están listos para una gala que, además de premiar a los mejores del año, también servirá para celebrar el talento y la creatividad que siguen impulsando a la industria cinematográfica a nivel mundial.