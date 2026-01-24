En vivo
Blu Radio  / Entretenimiento  / 'Sinners', la película más nominada en los Óscar: ¿de qué trata y en qué plataforma verla?

'Sinners', la película más nominada en los Óscar: ¿de qué trata y en qué plataforma verla?

‘Sinners’ rompe récords con 16 nominaciones al Óscar. Conozca de qué trata la película, por qué es favorita y en qué plataformas se puede ver en streaming.

