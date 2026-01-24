'Sinners', la película más nominada en los Óscar: ¿de qué trata y en qué plataforma verla?

La carrera por los Premios Óscar 2026 ya tiene un claro protagonista. 'Sinners' (Pecadores), dirigida por Ryan Coogler, sorprendió a la industria cinematográfica al romper un récord histórico: consiguió 16 nominaciones, convirtiéndose en la película más mencionada en una sola edición de los galardones de la Academia.

Este logro no solo confirma su impacto entre críticos y votantes, sino también su enorme aceptación entre el público. Desde su estreno en abril de 2025, la cinta se consolidó como uno de los títulos más exitosos del año, especialmente dentro del género de terror, con una recaudación mundial que superó los 368 millones de dólares.



¿De qué trata la película ‘Sinners’?

La historia gira en torno a dos hermanos gemelos que regresan a su pueblo natal con la esperanza de empezar de nuevo y dejar atrás un pasado marcado por decisiones equivocadas. Sin embargo, su plan de redención pronto se transforma en una pesadilla cuando descubren que una presencia oscura los espera.

Lejos de ser una película de terror convencional, 'Sinners' mezcla elementos sobrenaturales, vampiros y música, para construir una narrativa que reflexiona sobre la identidad, la culpa y el peso del pasado. Además, propone una mirada crítica sobre la música como espacio de resistencia cultural, pero también como escenario de explotación y apropiación, una temática que ha sido destacada por analistas y medios especializados.

Récord histórico en los Premios Óscar

Con sus 16 nominaciones, 'Sinners' superó marcas que parecían intocables, como las de 'Titanic', 'La La Land' y 'All About Eve', que habían alcanzado 14 menciones cada una en sus respectivas ediciones.



Entre las categorías más importantes en las que compite se encuentran:



Mejor película

Mejor dirección (Ryan Coogler)

Mejor actor protagónico (Michael B. Jordan)

Mejor guion original

Mejor fotografía

Mejor música original

Mejores efectos visuales

Este reconocimiento masivo la posiciona como una de las grandes favoritas en la gala que se celebrará el 15 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles, donde su principal rival será 'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson, que obtuvo 13 nominaciones.

Sinners. Foto: Captura HBO

Además de su impacto en premios, 'Sinners' se convirtió en uno de los fenómenos comerciales de 2025. Solo en Norteamérica recaudó más de 278 millones de dólares, mientras que en el mercado internacional sumó cerca de 90 millones más. Estos números son especialmente relevantes para una película original, sin franquicias previas ni secuelas, y dentro del género de terror.

La actuación de Michael B. Jordan ha sido uno de los aspectos más elogiados, al interpretar a ambos hermanos gemelos con matices emocionales distintos, así como la banda sonora compuesta por Ludwig Göransson, que refuerza la atmósfera oscura y emocional de la historia.



¿Dónde ver ‘Sinners'?

Para quienes quieran ponerse al día antes de los Óscar, la película ya se encuentra disponible en varias plataformas:



Streaming: HBO Max

HBO Max Alquiler : Prime Video y Claro Video

: Prime Video y Claro Video Compra digital: Apple TV+ y Prime Video

Además, no se descarta un reestreno en cines en algunos países tras su histórico número de nominaciones.