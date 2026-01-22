Premios Óscar 2026: esta es la lista de nominados a mejor película

Hollywood ya entró oficialmente en modo Óscar. Tras varios días de expectativa, la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas dio a conocer este jueves la lista completa de nominados para la edición 2026 de los premios más importantes del cine, en un anuncio que estuvo a cargo de los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman.

Entre las producciones que partían como favoritas figuraban Una batalla tras otra, reciente triunfadora en los Globos de Oro, y Los pecadores, una de las cintas más comentadas de la temporada. A ellas se sumó la española Sirat, de Oliver Laxe, que hizo historia al convertirse en la primera producción nacional en ser preseleccionada en cinco categorías distintas, consolidando la presencia del cine iberoamericano en la temporada de premios.

El recuerdo aún está fresco de la edición pasada, cuando Anora sorprendió al alzarse con cinco estatuillas y ratificó el auge del cine independiente en la industria. Ahora, todas las miradas están puestas en la gala del próximo 16 de marzo, que se celebrará en el emblemático Dolby Theatre de Hollywood y definirá cuáles de estas producciones se quedarán con la codiciada estatuilla dorada.

Como es tradición, la Academia reveló los nominados en dos bloques. En la primera tanda se anunciaron categorías técnicas y de reparto, mientras que en la segunda se conocieron los nombres de los aspirantes a mejor actor, mejor actriz, dirección y, por supuesto, mejor película. Cabe recordar que el récord histórico de más nominaciones en una sola edición lo comparten Titanic, All About Eve y La La Land, cada una con 14 menciones.



Lista de nominados a mejor película

Estas son las películas nominadas al Óscar 2026 en la categoría más esperada de la noche:



Bugonia

F1: La película

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Agente secreto

Valor sentimental

Los pecadores

Sueño de trenes

Con una lista diversa en géneros, estilos y procedencias, la competencia promete una de las ediciones más reñidas de los últimos años. Ahora solo queda esperar a marzo para conocer cuál de estas producciones se llevará el máximo reconocimiento de la industria cinematográfica.