En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aranceles de Ecuador
Rafael Tudares
Santa Fe, supercampeón
Salario congresistas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Premios Óscar 2026: esta es la lista de nominados a mejor película

Premios Óscar 2026: esta es la lista de nominados a mejor película

La Academia reveló las nominadas a mejor película en los Óscar 2026, con favoritas como Una batalla tras otra y Los pecadores. La gala será el 16 de marzo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad