Premios Óscar 2026: lista completa de nominados en todas las categorías

La Academia de Hollywood reveló oficialmente la lista de nominados a los Premios Óscar 2026, confirmando cuáles son las películas, artistas y producciones que competirán por las estatuillas más importantes del cine mundial. La ceremonia se realizará el próximo 16 de marzo en el tradicional Dolby Theatre de Los Ángeles, donde se conocerán los ganadores de las 24 categorías.
Entre los títulos que lideran las nominaciones destacan Una batalla tras otra, Los pecadores, Frankenstein y Valor sentimental, que lograron posicionarse tanto en categorías principales como en apartados técnicos. Además, la categoría de mejor película internacional muestra una fuerte diversidad, con producciones de Brasil, Francia, Noruega, España y Túnez, reflejando el alcance global de la industria cinematográfica actual.
En actuación, figuras como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Emma Stone y Wagner Moura aparecen entre los favoritos, mientras que en dirección compiten cineastas de renombre como Chloé Zhao, Paul Thomas Anderson y Ryan Coogler. También sobresalen las categorías de animación, documentales y cortometrajes, que este año presentan una competencia especialmente reñida.
A continuación, la lista completa de nominados a los Premios Óscar 2026:
Mejor película
“Bugonia”
“F1”
“Frankenstein”
“Hamnet”
“Marty Supreme”
“One Battle After Another”
“The Secret Agent”
“Sentimental Value”
“Sinners”
“Train Dreams”
Mejor director
Chloé Zhao, “Hamnet”
Josh Safdie, “Marty Supreme”
Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”
Joachim Trier, “Sentimental Value”
Ryan Coogler, “Sinners”
Actriz principal
Jessie Buckley, “Hamnet”
Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”
Kate Hudson, “Song Sung Blue”
Renate Reinsve, “Sentimental Value”
Emma Stone, “Bugonia”
Actor principal
Timothée Chalamet, “Marty Supreme”
Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”
Ethan Hawke, “Blue Moon”
Michael B. Jordan, “Sinners”
Wagner Moura, “The Secret Agent”
Actriz de reparto
Wunmi Mosaku, “Sinners”
Elle Fanning, “Sentimental Value”
Teyana Taylor, “One Battle After Another”
Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value”
Amy Madigan, “Weapons”
Actor de reparto
Benicio del Toro, “One Battle After Another”
Jacob Elordi, “Frankenstein”
Sean Penn, “One Battle After Another”
Stellan Skarsgard, “Sentimental Value”
Delroy Lindo, “Sinners”
Guion adaptado
“Bugonia”
“Frankenstein”
“Hamnet”
“One Battle After Another”
“Train Dreams”
Guion original
“Blue Moon”
“It Was Just an Accident”
“Marty Supreme”
“Sentimental Value”
“Sinners”
Largometraje animado
“Arco”
“Elio”
“KPop Demon Hunters”
“Little Amélie or the Character of Rain”
“Zootopia 2”
Película internacional
“The Secret Agent” (Brasil)
“It Was Just an Accident” (Francia)
“Sentimental Value” (Noruega)
“Sirat” (España)
“The Voice of Hind Rajab” (Túnez)
Canción original
“Dear Me” de “Diane Warren: Relentless”
“Golden” de “KPop Demon Hunters”
“I Lied to You” de “Sinners”
“Sweet Dreams of Joy” de “Viva Verdi”
“Train Dreams” de “Train Dreams”
Montaje
“F1”
“Marty Supreme”
“One Battle After Another”
“Sentimental Value”
“Sinners”
Cinematografía
“Frankenstein”
“Marty Supreme”
“One Battle After Another”
“Sinners”
“Train Dreams”
Maquillaje y estilismo de cabello
“Frankenstein”
“Kokuho”
“Sinners”
“The Smashing Machine”
“The Ugly Stepsister”
Diseño de vestuario
“Avatar: Fire and Ash”
“Frankenstein”
“Hamnet”
“Marty Supreme”
“Sinners”
Mejor reparto
“Hamnet”
“Marty Supreme”
“One Battle After Another”
“The Secret Agent”
“Sinners”
Banda sonora original
“Bugonia”
“Frankenstein”
“Hamnet”
“One Battle After Another”
“Sinners”
Diseño de producción
“Frankenstein”
“Hamnet”
“Marty Supreme”
“One Battle After Another”
“Sinners”
Sonido
“F1”
“Frankenstein”
“One Battle After Another”
“Sinners”
“Sirat”
Efectos visuales
“Avatar: Fire and Ash”
“F1”
“Jurassic World Rebirth”
“The Lost Bus”
“Sinners”
Largometraje documental
“The Alabama Solution”
“Come See Me in the Good Light”
“Cutting Through Rocks”
“Mr. Nobody Against Putin”
“The Perfect Neighbor”
Cortometraje documental
“All the Empty Rooms”
“Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”