En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aranceles de Ecuador
Rafael Tudares
Santa Fe, supercampeón
Salario congresistas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Premios Óscar 2026: lista completa de nominados en todas las categorías

Premios Óscar 2026: lista completa de nominados en todas las categorías

La Academia reveló la lista completa de nominados a los Óscar 2026, con títulos como Pecadores, Bugonia, Hamnet y Sinners liderando las principales categorías.

Publicidad

Publicidad

Publicidad