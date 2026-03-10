En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
José Manuel Restrepo
Aída Quilcué
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Pese a palabras del presidente, Atlético Nacional sí estaría buscando reemplazo de Arias

Pese a palabras del presidente, Atlético Nacional sí estaría buscando reemplazo de Arias

El presidente verdolaga aseguró que la continuidad de Arias nunca ha estado en duda, pero nuevas versiones apuntan en otra dirección.

Publicidad

Publicidad

Publicidad