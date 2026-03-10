Pese a palabras del presidente, Atlético Nacional sí estaría buscando reemplazo de Arias

Ante medios de comunicación, Sebastián Arango Botero, presidente de Atlético Nacional, salió a desmentir que el equipo estuviera pensando en sacar a Diego Arias pese a la eliminación en Copa Sudamericana en la fase previa y la presión de la hinchada de su salida.

“Cuando ganamos, ganamos todos. Cuando perdemos, perdemos todos. Y yo siento un equipo que respalda el cuerpo técnico. Nosotros desde la directiva igual porque no hay que segmentarlo, entonces cuando las cosas salen mal es culpa de Diego y del cuerpo técnico. Yo soy el primer responsable cuando pasan las que no nos gusta. Pasa con el mismo compromiso que estamos hablando con todos los jugadores, que estamos trabajando para revertir esta situación”, fueron las palabras del presidente de Atlético Nacional sobre Diego Arias en Win Sports.

Sin embargo, en las últimas horas, salió una nueva versión de que, supuestamente, se estaría mirando la posibilidad de lograr la salida del técnico por los malos resultados y el duelo vs. Junior de Barranquilla podría ser determinante en esa decisión.

Diego Arias // Foto: Atlético Nacional

¿Cuál es la nueva versión sobre la salida de Diego Arias?

No hay confianza en torno al trabajo de Diego Arias en el equipo verdolaga en los meses que lleva al mando. Si bien el rendimiento del cuadro paisa ha sido del 64.51 % bajo el mando de Arias en 31 partidos y un saldo de 18 victorias, 6 derrotas y 7 empates, según el periodista Pipe Sierra, esto no ha convencido a la junta directiva que sí se puso a mirar en el radar posibles nombres para su reemplazo.



“Los dueños de #AtléticoNacional entienden que más allá del deseo de Arango y Fermani en dejar a Diego Arias, el equipo no irá a ningún lado así; la decisión está tomada. Por esa razón desde el fin de semana hicieron un filtro de hojas de vida y ya empezaron a reunirse con candidatos. En esta elección, en la que se tomarán el tiempo necesario para evitar otro error, no estarán involucrados ni el presidente ni el director deportivo, pues ha sido equivocación tras equivocación: dejar ir a Juárez, contratar a Gandolfi y confiar en Arias”, indicó, sobre una supuesta molestia por los resultados que ha tenido el equipo con el antioqueño.