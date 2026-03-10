Gobierno retiró seguridad adicional a perdedores de consultas y reforzó la de los nuevos candidatos

El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que, tras la reunión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral, se decidió retirar la protección adicional a los perdedores de las consultas, entre ellos Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, Daniel Quintero y otros. De igual forma se acordó reforzar la seguridad de los ganadores: Roy Barreras, Paloma Valencia y Claudia Lopez.

“Este comité se hizo fue para los riesgos de los candidatos a la presidencia. Luego, el que ya no sea candidato, ya no se le sigue prestando el servicio de seguridad. Y si alguien tiene riesgo por su vida, tiene que seguir la ruta ordinaria por la UNP. Ha habido es un desmonte de seguridad. Algunas personas pueden llegar a quejarse”, dijo.

El martes 17 de marzo habrá una nueva reunión para que se brinde protección a las fórmulas vicepresidenciales de los candidatos una vez sean inscritas ante la Registraduría.

Colombia, ausente en Escudo de las Américas

El ministro Benedetti también respondió al Gobierno Trump sobre la falta de cooperación de Colombia por la que no se habría invitado al país a la cumbre en Miami.



Cabe mencionar que esto fue dicho por la portavoz del Gobierno Trump, Karoline Leavitt: “No creo que todavía estemos viendo el nivel de cooperación que nos gustaría por parte del Gobierno de Colombia para invitarlos al evento Escudo de las Américas. Sin embargo, esperamos que esta nueva organización siga expandiéndose y que podamos continuar invitando a países adicionales".

El ministro del Interior, Armando Benedetti, el 22 de abril de 2025. Foto: AFP

El ministro del Interior afirmó que no se referirá a Estados Unidos por su inclusión en la lista Clinton y agregó que ningún Gobierno ha combatido el narcotráfico como el de Petro.