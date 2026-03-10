En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
José Manuel Restrepo
Aída Quilcué
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Noticias  / Gobierno retiró seguridad adicional a perdedores de consultas y reforzó la de los nuevos candidatos

Gobierno retiró seguridad adicional a perdedores de consultas y reforzó la de los nuevos candidatos

Los ganadores de las consultas interpartidistas del 8 de marzo fueron Claudia López, Paloma Valencia y Roy Barreras.

Publicidad

Publicidad

Publicidad