José Manuel Restrepo
Aída Quilcué
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo

Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Campaña presidencial en Colombia se reinicia tras elecciones al Congreso y consultas

Campaña presidencial en Colombia se reinicia tras elecciones al Congreso y consultas

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, fue una de las grandes vencedoras de la jornada electoral, pues obtuvo 3.236.286 votos, equivalentes al 55,2 % del total de sufragios de 'La gran consulta por Colombia', y se convirtió en la candidata presidencial de la derecha.

