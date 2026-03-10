En vivo
De La Espriella e Iván Cepeda ya se lanzaron con sus fórmulas: ¿hacia dónde va Paloma Valencia?

Por el lado de la oposición, ya se produjo la primera reunión de los 9 excandidatos de la llamada Gran Consulta por Colombia en la casa de la ganadora, la senadora Paloma Valencia, encuentro al que también asistió el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, en la que se dieron los primeros pasos hacia la definición de quién será la fórmula vicepresidencial de este sector político.

