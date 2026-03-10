De La Espriella e Iván Cepeda ya se lanzaron con sus fórmulas: ¿hacia dónde va Paloma Valencia?

Dos días después de las elecciones para Senado y Cámara y de las consultas interpartidistas, se acelera el ritmo de las reuniones políticas de las campañas presidenciales para definir sus fórmulas vicepresidenciales y otros detalles importantes, antes de oficializar la inscripción oficial de las candidaturas, cuyo plazo vence el próximo viernes 13 de marzo.

Por el lado de la izquierda, el senador Iván Cepeda designó a su colega, la también congresista Aída Quilcué, como su fórmula vicepresidencial. Quilcué ha sido una de las históricas lideresas del poderoso Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, es víctima de la violencia pues su esposo Edwin Legarda fue asesinado en 2008 y sobre todo, es un nombramiento simbólico que busca agitar las viejas disputas por la tierra entre indígenas y terratenientes en el suroccidente del país.

Por el lado de la oposición, ya se produjo la primera reunión de los 9 excandidatos de la llamada Gran Consulta por Colombia en la casa de la ganadora, la senadora Paloma Valencia, encuentro al que también asistió el exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo, en la que se dieron los primeros pasos hacia la definición de quién será la fórmula vicepresidencial de este sector político.

Todos los caminos conducen a que el principal candidato a ser designado como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia sería Juan Daniel Oviedo, con quien se reunirá este martes para hacerle el ofrecimiento formal y para comenzar las negociaciones, teniendo en cuenta que Oviedo no está seguro de aceptar esa eventual invitación.



El asunto de fondo es que Juan Daniel Oviedo es un hombre de centro, que busca ratificar su caracterización para captar votos moderados y en ese sentido, pondrá condiciones a Paloma Valencia frente al proceso de paz, frente a la JEP y frente al genocidio en Gaza.

Por el lado de Abelardo De La Espriella, oficializó que su candidato a la vicepresidencia de la República será el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, una movida que busca enviar un mensaje para moderar su discurso y buscar votos de centro.

Mientras tanto, el expresidente Álvaro Uribe sigue enviando mensajes en sus redes sociales dando línea para la campaña presidencial que apenas comienza: dijo inicialmente que se deben constituir 500 comités cívicos con personas de todos los partidos e independientes y luego señaló: “es necesario entender los nuevos tiempos, escuchar con atención y respeto las ideas diferentes, sin abandonar los principios que nos guían”.

Publicidad

Por su parte, el presidente Gustavo Petro sigue cantando fraude desde Viena, donde se encuentra en la Convención contra las drogas de la ONU, mientras avanza el escrutinio de las elecciones del domingo pasado.