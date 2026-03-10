Quién es José Manuel Restrepo, la fórmula vicepresidencial de Abelardo De La Espriella

Luego de las definiciones de Congreso y de las tres candidaturas de las consultas, avanza una semana clave para la configuración del tarjetón de la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo.

No sólo porque todos los candidatos que participaron en las consultas como los que no deben oficializar su inscripción ante la Registraduría Nacional, sino porque deben definir quienes serán sus fórmulas vicepresidenciales, figuras claves tanto en estrategia electoral y para el desarrollo de un buen gobierno.

La elección de quien es la fórmula vicepresidencial es clave porque el perfil escogido puede ayudar a reforzar el respaldo en sectores donde existe por parte del candidato o pueda ser una figura que ayude a recoger votos indecisos.

Abelardo De la Espriella, decidió adelantarse al anuncio que iba a hacer este jueves en Cali, y hace pocos instantes presentó a su fórmula: el exministro de Comercio y de Hacienda del Gobierno Duque, José Manuel Restrepo; asegura que Colombia necesita un liderazgo fuerte y decidido que construya consensos en las diferencias, y un gobierno pulcro, experto, académico e impoluto.



¿Quién es José Manuel Restrepo?

José Manuel es economista, educador y exministro colombiano con una destacada trayectoria en el sector público, se desempeñó como ministro de Hacienda y de Comercio, y en el ámbito académico ha liderado instituciones de prestigio como la Universidad del Rosario.

A lo largo de su carrera, ha participado en el desarrollo económico de Colombia, impulsando políticas como la Ley de Emprendimiento, la Ley de Inversión Social y diversos tratados internacionales.

Restrepo ha tenido una carrera combinada entre academia, sector público y análisis económico. Antes de ser ministro también fue consultor, profesor universitario y analista en medios de comunicación.

Durante su paso por el Ministerio de Hacienda asumió el cargo después de la renuncia de Alberto Carrasquilla, en medio de la crisis generada por la fallida reforma tributaria de 2021.