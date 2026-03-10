En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
José Manuel Restrepo
Aída Quilcué
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Quién es José Manuel Restrepo, la fórmula vicepresidencial de Abelardo De La Espriella

Quién es José Manuel Restrepo, la fórmula vicepresidencial de Abelardo De La Espriella

Abelardo De la Espriella, decidió adelantarse al anuncio que iba a hacer este jueves en Cali, y hace pocos instantes presentó a su fórmula: el exministro de Comercio y de Hacienda del Gobierno Duque, José Manuel Restrepo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad