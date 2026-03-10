Abelardo De La Espriella anunció su fórmula vicepresidencial: José Manuel Restrepo

El abogado y candidato presidencial Abelardo De La Espriella anunció este martes el nombre de su fórmula vicepresidencial para las próximas elecciones. A través de un mensaje publicado en redes sociales, el dirigente político presentó oficialmente al exministro José Manuel Restrepo como el dirigente que lo acompañará en la contienda electoral.

En su declaración, De La Espriella aseguró que Colombia requiere “un liderazgo fuerte y decidido que construya consensos en las diferencias”, así como un gobierno “pulcro, experto, académico e impoluto”. Según explicó, su propuesta de gobierno estará enfocada en conformar un equipo con perfiles técnicos y profesionales, alejados de los tradicionales acuerdos políticos y del reparto burocrático.

“El Dr. José Manuel y yo estamos ¡Firmes por Colombia, Firmes por la Patria!”, afirmó el precandidato al presentar a Restrepo como su compañero de fórmula. De La Espriella sostuvo que su eventual gobierno estaría integrado por “los mejores”, con el objetivo de impulsar transformaciones que, según dijo, permitan convertir a Colombia en un “País Milagro”.

¿Quién José Manuel Restrepo?

José Manuel Restrepo es un economista, académico y exfuncionario del Gobierno del expresidente Iván Duque. Se graduó como economista y especialista en Finanzas de la Universidad del Rosario, cuenta con una maestría en Economía de la London School of Economics y un doctorado en Dirección de Instituciones de Educación Superior de la Universidad de Bath, en el Reino Unido.



Restrepo tiene una extensa carrera en el sector académico. Fue rector de la Universidad del Rosario, del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y de la Fundación Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá. También ha sido profesor universitario en áreas como macroeconomía, microeconomía y finanzas, además de autor de libros y artículos académicos sobre economía y gestión institucional.

En el sector público alcanzó mayor notoriedad durante el gobierno del presidente Iván Duque, cuando fue nombrado primero ministro de Comercio, Industria y Turismo y posteriormente ministro de Hacienda y Crédito Público en 2021. Desde esa posición lideró la política económica en medio de la recuperación tras la pandemia y participó en debates sobre la reforma fiscal y el crecimiento económico del país. Tras su paso por el Gobierno, continuó vinculado al ámbito académico y a espacios de análisis económico y políticas públicas.