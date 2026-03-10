Confirman cierres en la Av. Primera de Mayo: medidas y desvíos para evitar trancones

El avance de las obras de la Línea 1 del metro de Bogotá sigue generando cambios e importantes afectaciones en la movilidad de la ciudad. De hecho, uno de los puntos que más ha dado de qué hablar es la avenida Caracas, pero recientemente la Av. Primera de Mayo también ha tenido impactos debido a las restricciones viales tanto para conductores como para peatones por las obras.

Ante ello, la Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que desde el 4 de marzo y por cerca de tres meses se presentarán cierres parciales en la Av. Primera de Mayo entre las calles 42 sur y 42C sur. Esta decisión responde a trabajos clave en la construcción del viaducto del metro, especialmente en el izaje de vigas metálicas y la construcción de la nave central, estructuras que son fundamentales para la infraestructura del nuevo sistema de transporte de Bogotá.



Cambios y desvíos por cierres en la Av. Primera de Mayo

Metro de Bogotá. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

De acuerdo con el cierre total de las calzadas en el tramo mencionado, las obras se llevarán a cabo en dos fases. Esto con el objetivo de mantener el tránsito en al menos uno de los sentidos; por lo tanto, la operación se ejecutará de la siguiente manera:

Primera fase



Cierre total de la calzada norte de la avenida Primera de Mayo.

La calzada sur operará con un carril en contraflujo para permitir circulación en ambos sentidos.

Cierres parciales del andén norte durante el día.

Cierre total nocturno del mismo andén.

Restricciones en la intersección de la calle 42 sur durante la madrugada.

Segunda fase



Cierre total de la calzada sur.

La calzada norte asumirá el tránsito de vehículos particulares, transporte público y carga.

Restricciones nocturnas en el andén y la ciclorruta del costado sur.

Estos ajustes impactarán tanto a conductores como a peatones y ciclistas que utilizan esta zona de la ciudad.



TransMilenio tendrá cambios en paraderos

De hecho, esos no serán los únicos cambios que se presentarán por el cierre. El SITP tendrá que mover algunas paradas para no afectar el servicio del sistema mientras las obras se llevan a cabo:



Paraderos 638A08 y 638B08: se trasladan 200 metros al oriente.

Paraderos 621A09 y 621B09: se moverán entre 45 y 350 metros, dependiendo de la fase de obra.

Las autoridades recomiendan verificar con anticipación la ubicación actualizada de los paraderos para evitar retrasos en los desplazamientos diarios.



Medidas para evitar trancones

Una de las medidas que se aplicará en las obras del metro es el contraflujo, estrategia que normalmente se emplea cuando se presentan intervenciones viales de gran impacto.



La idea es habilitar un carril de manera temporal para transitar en sentido contrario al habitual, lo que permite que el tráfico continúe incluso cuando una de las calzadas está totalmente cerrada.

Por lo tanto, la estrategia en la Av. Primera de Mayo busca que los trancones se reduzcan mientras las obras del metro se llevan a cabo, por lo que la Secretaría de Movilidad ha solicitado a los conductores prestar atención a la señalización y atender adecuadamente las indicaciones del personal de tránsito para evitar contratiempos.