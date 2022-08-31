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Obras en Bogotá

Obras Metro de Bogotá
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Accidente en obra del Metro de Bogotá deja un trabajador muerto en la Estación 8

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El “fin de los escombros” en Bogotá: residuos de obras serán convertidos en material reutilizable

Objetos arqueológicos en el metro de Bogotá
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Obras en Bogotá de parte del IDU
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Deprimido de la Calle 72
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Caída de material y daño en deprimido de la calle 72 fue culpa de maquinaria del Metro de Bogotá

Ciudadano que usará el Regiotram del Occidente que ya empezó obras
Cundinamarca

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Confirman cierres en la Av. Primera de Mayo: medidas y desvíos para evitar trancones

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